5 lžic rozpuštěného medu

100 g rozpuštěného másla

2 vejce

500 g hladké mouky

200 g moučkového cukru

2 lžíce kakaa

2 kávové lžičky koření do perníku

1 lžičku mleté skořice

1 lžičku sody

1/4 prášku do perníku

Postup:

V menší misce si smícháme tekuté suroviny, tedy rozpuštěné máslo (ne horké), vajíčka a rozpuštěný med (pokud je zcukernatělý, rozpustit také).

Ve větší míse si smícháme sypké suroviny, tedy mouku se sodou (případně i práškem do perníku), cukr, kakao, koření a skořici.

Původ perníčků sahá do dávných dob starých Egypťanů. Z Egypta se roku 991 dostaly do Evropy přes Francii. Až ve 14. století perník doputoval i do Čech.

Misku s tekutými surovinami přelijeme do mísy se sypkými surovinami a vypracujeme hladké těsto. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme alespoň pár hodin odpočívat v lednici.

Poté necháme pár minut odstát a vyválíme placku cca 3-4 mm silnou , ne tenčí a vykrajujeme tvary, které se nám líbí. Na silikonové podložce na vyvalování se nemusí skoro vůbec podsypávat. Nebo vyválejte na pečícím papíře a nedávejte moc mouky.

Perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C asi 5-10 minut, dle trouby. Pozor, perníčky nesmíme přesušit do tvrda. Ihned po vytažení z trouby potřeme perníčky připraveným rozšlehaným vajíčkem pomocí mašlovačky a necháme vychladnout.

Připravíme si polevu z bílku, citronové šťávy a postupně proséváme a přimícháváme moučkový cukr, dokud nedosáhneme požadované konzistence tak, aby se poleva neroztékala.

Můžeme vyzkoušet na jednom perníčku, případně dodat více cukru, pokud je moc řídká, nebo naopak citronovou šťávu, pokud je příliš hustá.

Perníčky skladujte v plechové krabičce a v chladu.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.