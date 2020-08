Ingredience: 1 kg rajčat, 1 cibule, 2 lžíce másla, 1 lžíce hladké mouky, 2 lžíce ovesných vloček, 1,5 l zeleninového vývaru, lžička sušené bazalky, 1 vejce, 1 lžíce cukru, 3 lžíce hrubé mouky, sůl.

Postup: Rajčata nakrojte na špičce do křížku, vložte do hrnce, zalijte vřelou vodou a nechte chvilku odstát. Na másle orestujte nadrobno nakrájenou cibuli, zasypte hladkou moukou a upražte světlou jíšku. Zalijte ji vývarem, přidejte ovesné vločky, oloupaná a nakrájená rajčata, sůl a cukr a vařte do změknutí. V misce rozmíchejte vejce, bazalku a hrubou mouku, aby vzniklo tužší, ale tekuté těstíčko. Polévku rozmixujte, ochuťte solí a cukrem a přes haluškový cedník do ní přeceďte noky. Krátce zavařte. Podávejte ozdobené smetanou a čerstvou bazalkou.

Špagety s mletým masem

Ingredience: 1 balení špaget, 300 g mletého hovězího masa, 4 rajčata, 2 papriky, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce domácího sladkého kečupu, hrst čerstvého oregana a bazalky, 150 g nastrouhaného parmazánu, sůl.

Postup: Na oleji zprudka opečte nakrájenou cibuli a osolené maso. Přidejte nadrobno nakrájené papriky, opečte a zmírněte teplotu. Přidejte nakrájená rajčata, utřený česnek, kečup, dobře promíchejte a duste pod pokličkou. Po 20 minutách přidejte čerstvé, nadrobno nasekané bylinky, dobře promíchejte a nechte ještě chvilku probublat. Špagety uvařte podle návodu, zalijte masovou směsí a posypte parmazánem.

Domácí kuřecí stripsy a hranolky

Ingredience: 400 g kuřecích prsních řízků, 400 g brambor, 1 bílý jogurt, miska kukuřičných lupínků, 1 stroužek česneku, sůl, olej na smažení.

Postup: Kuřecí maso nakrájejte na malé podélné řízečky a nasolte. V jogurtu rozmíchejte utřený česnek a maso do něj naložte aspoň na 5 hodin do uzavřené nádoby do lednice. Brambory oloupejte, nakrájejte na hranolky, dobře promíchejte s olejem , osolte a pečte v troubě na pečícím papíře na 200 °C. Kukuřičné lupínky rozdrťte pomocí válečku na prach. Před smažením z řízků otřete přebytečný jogurt a důkladně je obalte v lupínkové strouhance. Smažte na rozpáleném oleji, z obou stran dozlatova. Podávejte pokapané citronem a s domácí tatarkou.

Palačinky s domácí banánovou zmrzlinou

Ingredience: 200 g hladké mouky, 3 vejce, 1/2 l vlažného mléka, 30 g másla, špetka soli, 3 banány, 150 ml smetany ke šlehání, 1 vanilkový cukr.

Postup: Banány rozmixujte, promíchejte se smetanou a vanilkovým cukrem a nechte zmrazit. Na palačinky vyšlehejte celá vejce, přidejte mléko a rozpuštěné máslo. Za stálého míchání přidávejte mouku se špetkou soli. Na smažení první palačinky rozpusťte na pánvi kousek másla, na další není třeba. Vlijte na pánev minimum těsta, jen tak, aby se zakrylo dno. Palačinky se dobře obracejí, i když jsou úplně tenké. Podávejte s nutellou a banánovou zmrzlinou.