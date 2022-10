Proti Strakonicím byl Frýdek-Místek jasným favoritem, v Prešově se ale svěřenci kouče Daniela Vala postarali o senzaci. „Skvěle jsme drželi systém v útoku, nestříleli jsme z nepřipravených pozic. V obraně jsme bránili tak, jak jsme chtěli. Celý zápas jsme hráli jako jeden tým, všichni jsme žili jeden pro druhého,“ vrátil se Choleva k výhře na půdě slovenského obra. „Hodně pro nás znamená, protože všichni víme, jak je Prešov velký a dobrý klub. Myslím si, že nám to všem přidalo na sebevědomí do dalších zápasů,“ dodal.

Pár dní po výjezdu na Slovensko do Frýdku-Místku přijely Strakonice, domácí ale neměli s motivací žádný problém. „Nepodcenili jsme je. Musím říct, že hrají skvělou házenou a určitě jako nováček nevypadají. Nedaly nám nic zadarmo,“ uznal Choleva kvality soupeře.

Loni Frýdek-Místek neprošel do play-off, letos se ale týmu daří. Valovi svěřenci vyhráli tři z pěti zápasů a v tabulce jsou pátí. „Chceme hrát o nejvyšší příčky, ale nebudeme předbíhat. Hlavní je, abychom se dostali do play-off,“ řekl Mathias Choleva, který má letos na kontě už 28 branek.

Frýdek-Místek před sezonou posílil, do kabiny získal Slavomíra Mlotka, Jana Zbránka nebo Nicolase Noworytu. „Přišli k nám kluci, kteří výrazným způsobem pomáhají, ať je to v obraně, v útoku nebo v kabině. A hlavně se nám vyhýbají zranění, která nás minulou sezonu trápila,“ poukázal Choleva, který už nakoukl taky do reprezentace.

Start kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, kterou Češi rozehrají v Ostravě, se jej ale týkat nebude. „Přišla mi pozvánka jako náhradníkovi,“ svěřil se talentovaný házenkář, jehož sestra Charlotte Cholevová hraje za Most a dokonce i za reprezentaci. „Se ségrou si strašně moc fandíme, ať to dotáhneme co nejdál. Po každém zápase si píšeme a hodnotíme, jak jsme hráli,“ uzavřel Choleva.