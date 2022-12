Po čtyřdenním kempu se český juniorský výběr 5. ledna v zúžené šestnáctičlenné sestavě přesune do italské Pescary, kde se v kvalifikační skupině B utká s Polskem (6. ledna) a Norskem (7. ledna). „Těším se, že si zase zahraju na mezinárodní úrovni. Je to totiž něco jiného než naše liga,“ svěřil se Mathias Choleva.

„S ostatními kluky jsme spolu v reprezentaci už čtyři roky. Pokud postoupíme na mistrovství světa, v což věřím, tak to bude nádherný vrchol naší společné cesty. Rozhodně by to byl nejsilnější okamžik mé házenkářské kariéry,“ vysvětlil Mathias Choleva. Podle trenérů je frýdecko-místecké křídlo duší juniorské reprezentace. „Stmeluju tým, ať je v něm sranda a pohoda. Určitě mu chci pomoct co nejlepšími výkony,“ dodal dvacetiletý házenkář.

Na sraz se těší i jeho klubový kolega Alexandr Moješcik. „Reprezentační akce mě vždycky posunou dopředu a ukáží, na čem musím ještě zapracovat. Uvidím, kolik prostoru dostanu, když jsem byl donominovaný o něco později, protože někteří hráči z nominace vypadli. Rozhodně ale odvedu pro družstvo maximum,“ slíbil devatenáctiletý Alexandr Moješcik.

„Těším se na kluky, se kterými jsme se dlouho neviděli a také na kvalitní soupeře,“ dodal dvacetiletý brankář Patrik Bartoš, který v kvalifikaci očekává dva těžké zápasy. Pouze vítěz turnaje si zajistí postup na světový šampionát juniorů, který příští rok na přelomu června a července hostí Německo a Řecko.