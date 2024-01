/FOTOGALERIE/ Házenkáři Frýdku-Místku po reprezentační pauze znovu naskočili do extraligového kolotoče. Bohužel pro ně neúspěšně. Svěřenci trenéra Daniela Vala prohráli v nedělní dohrávce 15. kola na Dukle 32:38, přesto zůstávají na 7. místě tabulky. Pražané si polepšili na 4. příčku.

Házenkáři Frýdku-Místku prohráli nedělní dohrávku 15. kola extraligy na palubovce Dukly Praha 32:38. | Foto: SKP Frýdek-Místek

Frýdek-Místek se v hlavním městě držel až do přestávky. Na startu druhé půle však přišla domácí série 5:1 a bylo rozhodnuto. „Soustředili jsme se na to, aby nám vyšel vstup do utkání. Prvních patnáct minut jsme hráli podle toho, jak jsme si řekli. Ovšem následně jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. Proto jsme první poločas prohráli o dvě branky. Tento výsledek však byl ještě hratelný,“ vykládal trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

„Po změně stran jsme bohužel pokračovali v neproměňování šancí, čímž jsme umožnili Dukle vypracovat si až osmigólový náskok. V těchto chvílích domácí rozhodli o své výhře. Jsme hodně zklamaní. Musíme se z tohoto výsledku, a hlavně výkonu, co nejdříve otřepat, protože už ve středu nás čeká nesmírně těžký zápas v Lovosicích. V něm chceme odčinit tento nezdar, prezentovat se lépe a dosáhnout na lepší výsledek,“ dodal Daniel Valo.

„Jsem spokojený, pochvalu zaslouží celý tým. V první polovině zápasu jsme se prezentovali velmi slušnou obranou a dobrým přechodem do útoku. I technické chyby jsme udrželi celkem na uzdě. Také ve druhém poločase zůstala obrana velmi solidní, navíc v útoku jsme se začali ještě více prosazovat. Řekl bych, že výsledek je velmi dobrý. Takhle výhra je velmi cenná,“ konstatoval po zvládnutém utkání trenér Dukly Praha Michal Tonar.

Dohrávka 15. kola extraligy (neděle 28. 1. 2024):

Dukla Praha – Frýdek-Místek 38:32 (16:14)

Nejvíce branek: Hlinka 9, Březina 5, Dokoupil a Rakouský po 4 - Moješcik 8, Noworyta 5, Zbránek 4. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmičky: 2/1 – 0. Vyloučení: 7:6. Diváci: 115.