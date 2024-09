Frýdek - Místek vstupuje do nového ročníku házenkářské extraligy

/FOTOGALERIE/ Extraligový tým má za sebou nejen pestrou přípravu, ale také i několik podstatných změn, které se během léta v týmu Pepina udály. Svěřenci bývalého slovenského reprezentanta Daniela Vala prohráli v přípravě pouze dvakrát, a to s Povážskou Bystricí. Do soutěže vstoupí v neděli domácím střetnutím s loňským vicemistrem z Plzně.

Frýdecko-místečtí házenkáři sehráli v přípravě na novou sezonu jedenáct utkání, zúčastnili se i dvou turnajů. Začátek letní přípravy zpestřil teambuilding, při kterém házenkáři Pepina na raftech spluli řeku Vltavu v jižních Čechách. Na začátku léta došlo ke změně na postu předsedy klubu. Lubomíra Kavku, který jej vedl dvaadvacet let, nahradil Martin Konečný.

„Rozhodnutí aktivně vstoupit do frýdecko-místecké házené zrálo víc jak dva roky. Jelikož jsem házenou aktivně sám hrál, přijal jsem nabídku klubu zapojit se do jeho dění. Volba do funkce předsedy klubu byla pak vyústěním této naší společné snahy,“ uvedl nový předseda klubu Pepino SKP Frýdek-Místek, který se pokusí zprofesionalizovat a zprůhlednit chod klubu.

„Každý z nás, kteří se na řízení a provozu klubu podílíme, máme na starost svěřenou oblast, za kterou neseme zodpovědnost. Bez vlastního osobního nasazení a času se to neobejde. Rád bych posunul klub jak po hráčské, tak po organizační stránce na vyšší úroveň. Mám radost z toho, že ostatní členové klubu to vnímají stejně a pomáhají mi v mých krocích,“ pokračoval. „Naším společným cílem je důstojná reprezentace házené, jako nádherného kolektivního sportu, a města Frýdku-Místku v očích širší veřejnosti,“ řekl Konečný.

Letní přípravu začali házenkáři frýdecko-místeckého Pepina čtyřdenním teambuildingem, při kterém na raftech spluli řeku Vltavu v jižních Čechách. „Tady jsme také lehce začali s kondiční přípravou. V prvních dnech a týdnech jsme nabírali kondici a sílu. Od druhého týdne jsme pak začali trénovat i s míči. Zaměřili jsme se na obranné i útočné činnosti tak, abychom zapracovali do týmu nové hráče. Na konci července jsme sehráli i první přípravné zápasy, ve kterých jsme si vyzkoušeli to, co jsme trénovali,“ přiblížil trenér Daniel Valo.

V průběhu letní přípravy sehráli jeho svěřenci celkem jedenáct utkání. Hráče Frýdku-Místku prověřili především soupeři ze Slovenska. Výběr SKP odehrál také dva turnaje. Zepos Cup v Jičíně a turnaj O pohár města Litovle. „Přípravné zápasy nám ukázaly spoustu dobrých věcí, které nám fungovaly, ale odkryly i nedostatky, na kterých jsme se snažili pracovat a stále pracujeme. Pevně věřím, že na první extraligový zápas proti Plzni budeme co nejlépe připraveni,“ poznamenal Valo s tím, že v přípravě dostali prostor všichni hráči. „V každém utkání jsme prostřídali okolo dvaceti hráčů, takže jsme si stihli vyzkoušet různé herní varianty.“

Velikou posilou by se měl stát zkušený brankář Jakub Krupa, který má za sebou spoustu zahraničních angažmá. „Hodně si od něj slibujeme. Už v přípravě ukazoval, že bude velikým přínosem, dodával klid obraně i našim mladým brankářům. Skvěle funguje i jeho práce mentora na trénincích a spolupráce s gólmany včetně brankářských tréninků, kvůli kterým tady také přišel. Věřím, že bude jistotou v bráně. Navíc by měl klukům předávat zkušenosti, které nabral v dosavadní kariéře,“ popsal Valo.

Pozici levé spojky pak posílili Polák Maxmilian Surdyk a Černohorec Aleksa Radičević. „Surdyk má obrovský potenciál, ale ještě loni hrál juniorskou soutěž. Samozřejmě dělá chyby, což je u mladých hráčů běžné. Věřím tomu, že čím více zápasů u nás odehraje, tím se bude jeho výkonnost zlepšovat. Doufám, že nám hodně pomůže jak v obraně, tak v útoku,“ řekl trenér SKP. „Radičević bohužel přišel až v průběhu srpna, takže ještě nějakou dobu potrvá, než se s námi sehraje. Každopádně je to zkušený házenkář, který má za sebou angažmá v Řecku, Portugalsku nebo Makedonii. Věříme, že se u nás časem adaptuje a bude patřit ke klíčovým hráčům našeho družstva,“ nastínil Valo.

Z dorostu pak přišli odchovanci klubu, kteří v předešlé sezoně bojovali o medaile v nejvyšší dorostenecké soutěži. „Jsem mile překvapený, jak se šance chytli. Výborně pracují v tréninkovém procesu a také v přípravných zápasech ukázali své možnosti. Filip Valo s námi hrál už loni. Musíme dále pracovat na tom, aby rozvíjel svůj potenciál, který má díky své výšce jak v útoku, tak v obraně. Věřím, že je na správné cestě. Nějaký prostor už dostal Robin Žvak, který musí být trpělivý. Zatím s ním počítáme do B týmu. Spokojený jsem i s Matějem Krestou a Ondřejem Hronem. Oba svědomitě pracují. Určitě už letos dostanou nějaký prostor, protože v přípravných zápasech ukázali své kvality. Potřebujeme, aby sbírali zkušenosti, zkusili si těžké zápasy. V přípravě ukázali svůj potenciál a určitě se stanou platnými hráči extraligového týmu,“ popsal lodivod SKP.

V letní přípravě se pak velice dobře jevili věkem ještě dorostenci Vojtěch Surovec a Adam Škopek. „Druhý jmenovaný s námi delší dobu nebyl, protože hrál na mistrovství Evropy hráčů do 18 let. Oba mají své povinnosti v dorostu, ale rozhodně s nimi počítáme i do extraligových zápasů. Není náhoda, že patří do mládežnických reprezentačních výběrů,“ řekl Valo.

A jaké jsou vyhlídky Pepino SKP Frýdek-Místek do nového extraligového ročníku? „Spousta týmů obměnila své kádry, některé výrazně posílily. Očekávám velice těžkou a vyrovnanou extraligu. Každý zápas bude důležitý. Karviná, Plzeň a Lovosice asi budou odskočené, ale zbytek bude hodně vyrovnaný. Budou rozhodovat detaily, momentální forma, zranění hráčů,“ zamyslel se Valo, který chce se svým týmem postoupit do play off. „Ve vyřazovací části nechceme chybět. Před začátkem sezony nemůžeme mít jiný cíl. Průběh soutěže pak může naznačit více,“ sdělil Valo.

Letošní soutěžní ročník 2024/2025 má klub finančně pokrytý. „Na finančním zajištění celého klubu se podílejí naši reklamní partneři a samotné Statutární město Frýdek-Místek. Bez jeho důležité podpory by fungování klubu a všech mládežnických družstev nebylo možné. Patří mu za to velké poděkování. Na novou sezonu 2024/2025 jsme tedy připraveni a těšíme se na ni,“ uvedl předseda klubu Martin Konečný.

Nový extraligový ročník zahájí házenkáři Pepino SKP Frýdek-Místek v neděli 8. září, kdy v domácím prostředí přivítají loňského vicemistra, celek Talent tým Plzeňského kraje. Utkání začne v hale u 6. ZŠ v Místku od 17 hodin.

Změny v kádru PEPINO SKP FRÝDEK-MÍSTEK

Příchody: Jakub Krupa (SKKP Handball Brno), Maxmilian Surdyk (HCB Karviná), Aleksa Radičević, Filip Valo, Robin Žvak, Matěj Kresta, Ondřej Hron (z dorostu)

Odchody: Nicolas Noworyta (SHC Maloměřice Brno), Martin Cáb (SKKP Handball Brno), Matěj Mazur (SK Házená Polanka nad Odrou)

Výsledky v přípravě: MŠK Považská Bystrica – Pepino SKP Frýdek-Místek 31:30, Pepino SKP Frýdek-Místek – Sporta Hlohovec 33:22, HK Bojnice – Pepino SKP Frýdek-Místek 27:41, HK Agro Topolčany – Pepino SKP Frýdek-Místek 32:36

Zepos Cup: Pepino SKP Frýdek-Místek – MŠK Považská Bystrica 31:30, Pepino SKP Frýdek-Místek – Oberlosa Plauen 28:26, Pepino SKP Frýdek-Místek – MŠK Považská Bystrica 27:34

O pohár města Litovle: Tatran Litovel – Pepino SKP Frýdek-Místek 26:33, Pepino SKP Frýdek-Místek – TJ Cement Hranice 31:26, Slovan Modra – Pepino SKP Frýdek-Místek 28:32, Pepino SKP Frýdek-Místek – TJ Cement Hranice 33:27