/FOTOGALERIE/ Měli výhodu domácí haly, ale první zápas play-off extraligy ve skupině o 5. až 8. místo házenkářům Frýdku-Místku nevyšel. Dukle v neděli podlehli těsně 34:36. Odveta v Praze, v níž se rozhodně o tom, kdo bude s vítězem série Brno – Zubří bojovat o konečnou 5. příčku, je na programu v neděli 14. dubna.

Zápas play-off extraligy házenkářů ve skupině o 5. až 8. místo Frýdek-Místek - Dukla Praha 34:36. | Foto: Pepino SKP Frýdek-Místek/Jan Smekal

„Nemůžeme být spokojení s prvním poločasem, ve kterém nám nefungovala obrana. Navíc chybělo více zákroků od brankářů. V útoku jsme pak neproměnili spoustu vyložených šancí, které jsme si vypracovali,“ vrátil se kouč Pepina Daniel Valo k nevydařenému vstupu do utkání.

Poločas Frýdek-Místek prohrál 13:17. „Pozitivní je, že po změně stran kluci zlepšili svůj výkon, dokázali se vrátit do zápasu a vyrovnat. Bohužel se nám nepodařilo dokonat obrat a těsně jsme prohráli,“ mrzel trenéra SKP dvougólový rozdíl.

Nejlepším střelcem utkání byl tradičně Alexandr Moješcik, autor dvanácti branek do sítě Dukly. „Bylo by příjemnější vyhrát větším rozdílem, což tomu po prvním poločase docela nasvědčovalo. Bohužel ve druhé půli jsme hodně povolili v obraně, která nám přestala fungovat. Při každém útoku soupeře jsme inkasovali gól, takže jsme na druhé straně museli každý útok proměnit, abychom nezačali ztrácet,“ komentoval trenér Pražanů Michal Tonar dění na palubovce po změně stran.

Všechno se rozhodne v odvetě série, která se hraje pohárovým systémem. „Jsme teprve v poločase a do Prahy pojedeme s cílem vyhrát, ještě zvrátit výsledek celého dvojutkání a dostat se do bojů o 5. až 6. místo,“ přál by si trenér SKP Daniel Valo nedělní souboj v hlavním městě strhnout pro svůj tým.

Play-off extraligy házenkářů, skupina o 5. až 8. místo - první zápas:

Pepino SKP Frýdek-Místek – HC Dukla Praha 34:36 (13:17)

Nejvíc branek: Moješcik 12/3, Rumian 8/2, Škopek 4 – Erebai 8, Bolehovský 5, Vojtela 4, Březina 4. Rozhodčí: Blanár a Valášek. Sedmimetrové hody: 6/5 – 1/1. Vyloučení: 2:2. Diváci: 132. Stav série: 0:1.

Druhý zápas: SKKP Handball Brno – HC ROBE Zubří 39:25 (21:14).