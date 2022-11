„Navíc s technickými chybami, kterých jsme se dopustili, jsme možná na čísle dvacet. Když proti sobě hrají vyrovnaná družstva, je to problém. Bralo nám to sebevědomí, Duklu to naopak vracelo do zápasu. Proto jsme prohráli,“ dodal Daniel Valo.

„Bylo to vyrovnané a těžké utkání, hodně na morálku pro obě družstva. Přiklonilo se k nám také štěstí, ale takticky jsme velmi dobře odehráli naše útoky. Ke konci zápasu jsme dokázali být efektivnější,“ vykládal kouč Dukly Michal Tonar.

„V posledních minutách vytáhli naši brankáři důležité zákroky. Navíc nás zdobila agresivita v obraně. Hráče chválím za přístup k utkání. Na začátku byl možná trochu vlažnější, ale pomalu jsme se dostávali do tempa,“ uzavřel Michal Tonar.

15. kolo extraligy (neděle 27. 11. 2022):

Frýdek-Místek – Dukla Praha 28:32 (15:16)

Nejlepší střelci: Choleva 9/3, Gřešek 4/1, Chudoba 3/1, Mucha 3 – Březina 8, Krušberský 7, Rumian 4/1, Rakouský 4. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmičky: 10/5 – 6/4. Vyloučení: 7:4. ČK: 42. Hlinka (Dukla). Diváci: 229.