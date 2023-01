„Těším se, že si zase zahraju na mezinárodní úrovni. Je to totiž něco jiného než hrát naši ligu. Navíc se ohromně těším na to, že zase uvidím všechny kluky,“ sděluje Mathias Choleva, pro kterého bude kvalifikace o účast na mistrovství světa hodně znamenat.

„S ostatními kluky jsme spolu v reprezentaci už čtyři roky. Pokud postoupíme na mistrovství světa, v což věřím, tak to bude nádherný vrchol naší společné cesty. Rozhodně by to byl nejsilnější okamžik mé házenkářské kariéry,“ poznamenává Choleva. Ten je podle trenérů duší reprezentačního týmu. „Stmeluju tým, ať je v něm sranda a pohoda. Určitě mu chci pomoct co nejlepšími výkony,“ dodává.

Moješcik se těší na všechno. „Reprezentační akce mě vždycky posunou dopředu a ukáží, na čem musím ještě zapracovat. Uvidím, kolik prostoru dostanu. Byl jsem donominovaný o něco později, protože někteří hráči z nominace vypadli. Rozhodně ale odvedu pro družstvo maximum,“ hlásí střední spojka Moješcik.

Bartoš očekává velmi vyrovnané a těžké zápasy. „Těším se na kluky, se kterými jsme se dlouho neviděli a také na kvalitní soupeře,“ přiznává brankář.