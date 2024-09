Před prvním letošním extraligovým zápasem s Plzní došlo na klubové poděkování. Toho se ujal Kavkův nástupce ve funkci předsedy Martin Konečný a kapitán frýdecko-místeckých házenkářů Adam Gřešek. Oba tak Kavkovi poděkovali za všechny ty roky a také i za práci, kterou pro zdejší házenou vykonal.

Funkci předsedy jste ve Frýdku-Místku vykonával předlouhých dvaadvacet let. Před pár měsíci vás ve funkci vystřídal Martin Konečný. Jaký bude dle vás předseda?

Už na posledních dvou valných hromadách jsem avizoval, že už nehodlám dále kandidovat. Jenže byl tu malý problém, já byl mezi kandidáty vždy sám, nikdy proti mně nestál žádný protikandidát. Naposledy jsem byl zvolen v roce 2021 a mandát mě měl skončit příští rok. To jsem už ale kandidovat opravdu nechtěl, i proto jsme se na červnové mimořádné valné hromadě domluvili, že na post předsedy abdikuji. Přišlo to poměrně rychle, ale respektoval jsem, že nový předseda chce tuto změnu učinit ještě před začátkem nového soutěžního ročníku. A že je novým předsedou Martin Konečný? Já jsem za něj rád. Je to člověk, který rozumí ekonomice a organizačním záležitostem. Předseda není totiž sportovec, ale především ekonom, úředník a manažer. Musí se vyznat nejen v účetnictví, ale také i v dotacích, což je dnes docela složité.

Od klubu bylo velmi pěkné, jak se s vámi rozloučili před prvním domácím zápasem. Mimochodem kluci vám určitě udělali radost, vždyť porazili loňského finalistu a velkého favorita?

To víte, že mě udělali radost. Byl jsem hodně v očekávání, jak si tento nově poskládaný tým vůbec povede. Já už do skladby mužstva novému vedení nezasahoval. Je sice pravda, že osa týmu zůstala, kromě problematického odchodu Saši Moješcika. Po zápase jsem zašel za klukama do šatny, abychom jim poděkoval, že mě na rozlučku darovali tak krásný výsledek.

Sám jste zmínil odchod Moješcika do Brna. Jak vůbec tuto kauzu vnímáte?

Já to vnímám jako problém. Společně s Čestmírem Kořínkem a právním zástupcem klubu jsem s hráčem dotahoval novou smlouvu, kterou považuji za platnou. Co mám informace, tak svaz ji odregistroval 28. srpna. Tohle se mě už tedy netýká, každopádně jsem zvědav, jak celá ta záležitost skončí.

Rozhodl jste se s házenou nadobro skončit, nebo budete pokračovat třeba v úplně jiné funkci?

Musím říct, že házená je má celoživotní láska. Už jsem nechtěl mít ty starosti s řízením klubu, zvláště, kdy je spousta novinek, které jsou stále složitější. Tohle už mě dávalo hodně zabrat. Ale pokud budu moci, určitě chci klubu pomáhat dál. Vlastním trenérskou licenci, možná vypomůžu u nějakého družstva, ale spíše už jen jako poradce.

Frýdecko-místecký klub jste vedl opravdu dlouho, takže máte obrovské zkušenosti. Podělil jste se o ně s vašim nástupcem?

Já novému předsedovi nechci a ani nebudu linkovat žádné své představy, jelikož on má svou cestu. Má to výhodu, že se tak rozhodl sám. Ví o rizicích, která jsou s touto funkcí spojena, má své představy, takže není důvod mu do něčeho mluvit. Pokud se však někdy na mě obrátí, určitě mu rád poradím či pomůžu.

Vzpomenete si ještě vůbec na dobu, kdy jste u házené jako předseda začínal?

To víte, že si to vybavím. Když jsem klub v roce 2002 přebíral, tak dokonce hrozilo, že to vše může i skončit. Naštěstí jsme to nelehké období překlenuli s Honzou Berkou. Postupně jsem se vše učil a získával zkušenosti. Nebylo vždy vše ideální, ale nikdy jsme s týmem nespadli z extraligy, byť jednou jsme se zachránili až v baráži. Další kritické období nastalo v letech 2006 až 2012. Stál za námi Arcimpex, ale z města a kraje jsme moc peněz nedostávali. V tom období jsme museli náš kádr tvořit pouze z vlastních odchovanců. Byli jsme pak neskutečně hrdí na to, že jsme s těmi vlastními kluky tu nejvyšší soutěž udrželi. Hráli za nás kluci z nižších soutěží, jako například Leoš Petrovský z Krmelína či bratři Mecové z Polanky.

Co vám vlastně dělávalo největší radost? Bylo něco, co vás za tu dobu zahřálo u srdce?

Asi největší radost jsem měl, když jsme dosáhli slušných výsledků s našimi odchovanci. Kvůli postupnému přechodu z kategorie dorostu do mužů, jsme založili B tým. Ti kluci se v béčku vždy vyhráli a pak mohli naskočit do extraligového A mužstva. V nejvyšší soutěži jsme pokaždé dokázali hrát důstojnou roli s umístěním někde ve středu tabulky. Byli jsme pověstní tím, že v klubu dokážeme vychovat kvalitní hráče. Dříve to byl Vojta Petrovský, teď třeba Saša Moješcik.

Na jaké období vzpomínáte vůbec nejraději?

Vždy se dobře vzpomíná na dobu, kdy se daří. I my si to s Frýdkem-Místkem zažili. Patřili jsme jednu dobu k nejlepším celkům v republice a já jsem moc rád, že jsem mohl být u zrodu házenkářské elity. Tři sezony jsem dělal asistenta trenéru Rastislavu Trtíkovi. Za jeho působení jsme se poprvé probojovali do finále. To byl rok 1999 a proti nám stála Plzeň s celou reprezentační šestkou. I když byli Plzeňští velkým favoritem, tak my s nimi to finále prohráli 3:2 na zápasy. Pak jsme skončili druzí ještě čtyřikrát. Všechna ta finále s Karvinou byla pokaždé hodně vypjatá. Škoda, že jsme je nikdy nedokázali porazit, ale Karvinští měli v tu dobu velice silný tým.

Na titul jste ale přeci jen jednou dosáhli…

Ano, bylo to až v roce 2003, kdy jsme porazili pražskou Duklu. Pak od mužstva odešel trenér Trtík a nahradil jej slovenský kouč Lipták. Moc lidí nám nevěřilo, ale my znovu došli až do finále. Jenže tam jsme opět padli s Karvinou. To už se ale nehrálo ve staré Víceúčelové hale, ale u 6. ZŠ v Místku, kde se hraje doposud.

Byly naopak chvíle, kdy jste si řekl, že byste s házenou nejraději seknul?

Tak ono je to vždy, když se nedaří anebo je áčko ohrožené sestupem. My si v extralize zahráli jednou baráž, naštěstí jsme ji dokázali zvládnout. Já to ale vždy bral tak, že sport vám přináší radosti i starosti. Jednou potěšení a podruhé smutek z prohraných utkání.

Frýdecko-místecký klub se dlouhou dobu dělí o domácí půdu s extraligovými volejbalistkami, navíc nedávno v hale hrávali také volejbalisté Black Volley Beskydy. Disponuje dle vás vůbec tato hala dostatečným zázemím? Dlouho se mluví o přístavbě, ta však stále ještě nestojí…

Ono je smutné, že za celou dobu mého působení v klubu se nepodařilo postavit ve městě pořádnou halu pro míčové sporty. Asi jsem v tomhle byl málo urputný. Jediná hala, která splňuje kritéria pro vrcholový sport, tak je ta místecká u 6. ZŠ. Další hala se měla stavět u „jedenáctky“, kde by se hrál volejbal a florbal. K tomu ale nikdy nedošlo. I proto jsme chtěli, aby se u 6. ZŠ udělala alespoň přístavba, aby se zlepšily podmínky, které jsou dnes doslova otřesné. Mrzí mě, že se ani tento projekt nedotáhnul do konce. My opravdu nepotřebovali žádné zázraky, určité vylepšení by si však jak házená, tak i volejbal, zasloužili. Vždyť my hrajeme v nejvyšší soutěži nepřetržitě již sedmadvacátým rokem.