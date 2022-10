Frýdek-Místek byl v utkání favoritem, Maloměřice ale část prvního poločasu kousaly. Hosté přesto vzali režii utkání do svých rukou a do kabin šli s devítigólovým náskokem.

„V první půli nás domácí prvních dvacet minut přehrávali. Hráli velice dobře v útoku a byť jsme věděli o tom, co budou hrát, dokázali se prosazovat a dávat nám branky. Musel jsem vzít time out a zvýšit hlas. Následná pasáž od dvacáté minuty do konce prvního poločasu rozhodla,“ řekl trenér Daniel Valo.

Domácí už ve druhé půli síly na zvrat nenašli. Naopak, Frýdek-Místek postupně navyšoval vedení a zvítězil 39:26. „Upozorňovali jsme se na to, abychom zachytili začátek poločasu. To se nám povedlo. Vytvořili jsme si ještě větší náskok. Musím klukům poděkovat. Druhý poločas zvládli úplně perfektně, takže zaslouženě vyhráli,“ dodal spokojený Valo, jehož svěřenci jsou v tabulce čtvrtí, jen dva body za první Plzní.

SHC Maloměřice Brno – Pepino SKP Frýdek-Místek 26:39 (15:24)

Rozhodčí: Bubeníčk, Petruška. Sedmimetrové hody: 4/3 – 7/4. Vyloučení: 2:4.

Frýdek-Místek: Pyško, Bartoš – Noworyta 1, Sklenák, Moješcik 2, Gřešek 2, Chudoba 7/2, Brožek 1, Bureš 6, Mucha 2, Mlotek S. 3, Choleva 5/1, Mazur 1/1, Zbránek 8, Ondrušík 1, Hustopecký. Trenér: Valo.