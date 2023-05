Extraligoví házenkáři Frýdku-Místku v sérii o páté až osmé místo znovu porazili Jičín a čeká je boj o pátý flek. Ve své poslední sérii sezony narazí na Duklu.

Frýdek-Místek - Jičín, házená, extraliga, 19.4.2023 | Foto: Deník/Jan Smekal

Doma Frýdek-Místek Jičín porazil 36:30 a vytvořil si dobrý náskok do odvety. I v té hráči Frýdku-Místku dokázali zvítězit o šest gólů. „Zápas jsme zvládli až nad moje očekávání. Samozřejmě víme, jak je Jičín silný, já už dlouho říkám, že se mi líbí jeho hra. Obzvlášť na domácí půdě je extrémně silný. O to více mě to vítězství těší. Kdybych měl klobouk, tak ho před kluky rozhodně musím smeknout,“ řekl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo po výhře 31:25.

Ke klíčovým hráčům hostujícího celku patřil gólman Cáb, velmi dobré utkání odehrál Mlotek, osmi góly se pak blýskl Bureš. „Předvedli jsme naprosto koncentrovaný výkon. Do poslední minuty všichni bojovali. Drželi jsme se pokynů a vše nám vycházelo, někdy až se štěstím. Celý kolektiv dřel, těžko se mi někdo vyzdvihuje,“ prohlásil svůj tým Valo. „Musím říct, že všichni dřeli na sto procent, byly tam emoce a já jsem rád, že to takhle dobře dopadlo,“ dodal.

O páté místo bude Frýdek-Místek bojovat s pražskou Duklou.

O2xyworld HBC Jičín – Pepino SKP Frýdek-Místek 25:31 (12:13)

Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 4/2 – 5/4. Vyloučení: 3:3. Diváci: 315.

Frýdek-Místek: Cáb, Bartoš – Noworyta 5, Sklenák, Moješcik 2, Hrachovec 1, Gřešek 5, Brožek, Bureš 8/3, Mlotek S. 3, Mlotek T. 1, Choleva 4/1, Mazur 2, O´Connor, Zbránek, Hustopecký. Trenér: Valo.