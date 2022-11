Velmi důležitá pasáž zápasu se odehrála v závěru prvního poločasu. Frýdek-Místek se trhl do náskoku a do kabin šel s vedením 16:12.

Na začátku druhé půle Brno snížilo na rozdíl jedné branky, červenou kartu navíc vyfasoval hostující Alexandr Moješcik, Frýdek-Místek ale své vedení udržel, patnáct minut před koncem vedl dokonce o sedm branek a body už si vzít nenechal.

„Musím kluky pochválit za to, že plnili taktické pokyny přesně, jak jsme si řekli. Je to nesmírně cenné vítězství, protože Brno má špičkový tým zdvojený na všech postech. Na jeho palubovce se jen tak nevyhrává, o to jsou tyto body cennější,“ dodal Valo.

SKKP Handball Brno – Pepino SKP Frýdek-Místek 27:33 (12:16)

Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 0/0 – 3/2. Vyloučení: 3:4. Přímá ČK: Moješcik (FM). Diváci: 530.

Frýdek-Místek: Pyško, Cáb – Noworyta 5, Sklenák 4, Moješcik 1, Gřešek 1, Chudoba 3, Brožek 1, Bureš 2, Mucha 3, Mlotek S., Choleva 10/2, Mazur 2, Zbránek, Ondrušík 1, Hustopecký. Trenér: Valo.