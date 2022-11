Hosté z Frýdku-Místku, kteří v minulém kole až do poslední minuty trápili mistra a Karviné nakonec podlehli nejtěsnějším rozdílem 26:27, se do sobotního derby dostali až na začátku druhé půle. Po tříbrankové šňůře srovnal v 10. minutě skóre na 20:20 Noworyta. Kopřivnice ale drama nepřipustila, opět šla do vedení a do konce duelu ho navýšila na šestibrankový rozdíl.

„Nepodali jsme dnes takový výkon, jaký jsme si představovali. Tím bych ale nechtěl snižovat kvalitu Kopřivnice. Náš špatný výkon měl souvislost s tím, že jsme k zápasu nepřistoupili tak, jak jsme měli a byli jsme bez nasazení. V tom nás Kopřivnice předčila, více chtěla a byla agresivnější,“ zklamaně konstatoval Daniel Valo, kouč Frýdku-Místku.

„Trošičku jsme neustáli nástup do druhého poločasu, ale naštěstí jsme se vrátili do hry. Myslím si, že v samotném závěru jsme už byli lepším týmem,“ potěšilo domácího Aleše Chrastinu. „Dnes jsme také poprvé byli až na Honzu Hanuse kompletní, což se také projevilo, protože Radek (Doležel) v obraně určitě zvedne sebevědomí všem okolo. Máme body, které jsme potřebovali, teď musíme jet dál,“ dodal kouč Kopřivnice.

V dalším kole nastoupí Kopřivnice už ve středu 2. listopadu v Novém Veselí, Frýdek-Místek v sobotu 5. listopadu hostí Lovce z Lovosic.

Chance extraliga házenkářů - 10. kolo:

KH Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek 32:26 (17:14)

Branky: Polcar 6, Gřes a Brito Benítez po 5, Musálek 5/1, Ježek a Bukovský po 4, Doležel 2, Zima 1 - Chudoba 4, Bureš 4/1, Choleva 4/2, Noworyta a S. Mlotek po 3, Sklenák a Zbránek po 2, Gřešek, T. Mlotek, Ondrušík a Hustopecký po 1. Rozhodčí: Friedel – Kučerka. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/3. Vyloučení: 8:5. ČK: 27. Kancel (Kopřivnice). Diváci: 215.