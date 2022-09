Vzhledem k tomu, že v předchozím extraligovém ročníku nepostoupil tým do play-off, začal se na následující sezonu připravovat o poznání dříve než ostatní družstva. „Klukům jsme dali jen týden volno a po něm jsme trénovali třikrát až čtyřikrát týdně. Chodili jsme do posilovny a dělali doplňkové sporty, aby se hráči hýbali. Tímto způsobem jsme trénovali do 17. června,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo s tím, že následně dostali hráči volno a 11. července pak začala ostrá letní příprava.

„První tři týdny jsme nebyli v hale, neměli jsme míče v ruce. Věnovali jsme se síle a kondici. V srpnu jsme se zaměřili na herní část. Na útočné kombinace, přechod do útoku, obranné systémy. Bylo toho opravdu hodně,“ poznamenal Valo.

Jeho svěřenci absolvovali v rámci přípravy také dva turnaje s mezinárodní účastí. Nejprve po výhrách nad Bratislavou a Kopřivnicí ovládli turnaj O pohár ISMM. Následně se představili na brněnském Kénik cupu, kde podlehli polskému Tarnówu 25:28, rakouskému mistrovi z Kremsu 27:28 i polskému Lubinu 35:37.

„I když by tomu výsledky nemusely odpovídat, tak turnaj vnímám velmi pozitivně. Všech sedmnáct hráčů, které jsme měli k dispozici, dostalo rovnoměrný prostor na palubovce. Kdybychom hráli vyloženě na co nejlepší výsledky, troufám si říct, že bychom zápasy dokázali dovést do vítězného konce,“ řekl Valo a dodal, že hlavně v klání s rakouským šampionem byl jeho výběr o něco lepším celkem, byť nakonec prohrál.

V generálce na nový soutěžní ročník Frýdecko-Místečtí poměřili síly s reprezentací Portorika, kterou předčili ve všech směrech. Duel skončil přesvědčivým vítězstvím SKP 44:23. „Musím přiznat, že jsem čekal větší kvalitu od Portorika. Na druhou stranu jsme si díky takovému utkání mohli vyzkoušet takřka všechno, co jsme potřebovali. Proto jsme ve druhém poločase hráli nějakou dobu bez brankáře sedm na šest v útoku. Jsem moc rád, že si mohli zahrát všichni, kteří byli k dispozici. Vysokou výhru nesmíme v žádném případě přeceňovat. Bylo to však zajímavé zpestření celé přípravy,“ řekl frýdecko-místecký trenér.

Frýdecko-místečtí příznivci už nebudou na palubovce vídat přirozeného lídra a vyhlášeného střelce Vojtěcha Petrovského, který kvůli zdravotním potížím ukončil aktivní kariéru. Z pracovních důvodů skončil také brankář Jan Marenčák a pivot Dalibor Mynář.

Vzhledem k tomu, že v loňské sezoně trápila tým často početná marodka, která byla jednou z příčin toho, proč se družstvo neprobojovalo do play-off, rozhodl se realizační tým spolu s vedením klubu kádr nejen rozšířit, ale také výrazně posílit. Po roční odmlce se do týmu vrátil Tomáš Mlotek, z Karviné pak přišel jeho bratr Slavomír Mlotek a také pivot Nicolas Noworyta. Z Hranic do Frýdku-Místku zamířil zkušený hecíř Jan Zbránek.

„Všichni skvěle zapadli do družstva. Velmi pozitivní je, že nejsou jen výborní házenkáři, ale také dobří, charakterní lidé. Na trénincích dobře pracují. Jsou příkladem pro ostatní mladé kluky v našem kádru, kterým jejich přítomnost na trénincích ohromně pomáhá,“ popsal Valo.

A co konkrétně trenér SKP od nových tváří čeká? „Nicolas Noworyta prokázal své kvality v obraně i v útoku v poslední sezoně, kterou strávil v Hranicích. Očekávám, že vytvoří silnou trojici s Adamem Gřeškem a Radimem Hustopeckým a potvrdí, že je pivot, který umí dávat góly. Pokud jde o Jana Zbránka, je to zkušený hráč na křídle, který toho má hodně za sebou. Prošel Karvinou, Hranicemi, na pár zápasů nahlédl i do české reprezentace. Doufáme, že potvrdí roli střelce. Přivedli jsme ho i díky jeho vůdčím schopnostem. Věříme, že bude lídrem na hřišti i mimo něj. Je to obrovský bojovník, proti kterému bylo vždycky velmi nepříjemné hrát. Jsme rádi, že nyní ho máme ve svém týmu,“ zdůraznil Valo.

Další posilu, Slavomíra Mlotka, není třeba příliš dlouho představovat. „Je to zkušený hráč, který má za sebou angažmá v Karviné, německé 2. Bundeslize. Od prvního tréninku je vidět, že má házenkářské myšlení a tvůrčí schopnost. Věříme, že bude s Tomášem Sklenákem a mladými spojkami určovat způsob hry v útoku. Líbí se mi, že své zkušenosti předává mladým hráčům Jakubu Ondrušíkovi, Matěji Mazurovi a Alexandru Moješcikovi. Slibujeme si, že spojení zkušených a mladých, talentovaných hráčů bude fungovat,“ předeslal trenér SKP. „Jsme moc rádi, že se po roční pauze vrátil také Tomáš Mlotek. Věříme, že naváže na výkony, které v našem dresu předváděl a že se na něm roční pauza neprojeví nijak negativně,“ dodal Valo.

Frýdecko-Místečtí by v nadcházejícím extraligovém ročníku rádi hráli líbivou, rychlou, kombinační házenou s tvrdou, agresivní obranou. „Předvedenými výkony a dosaženými výsledky bychom chtěli zaplnit naši halu. Rozhodně chceme do play-off a co bude pak dále, to se uvidí,“ vzkázal Valo, jehož svěřenci do sezony vstoupí nedělním domácím duelem s Novým Veselím.