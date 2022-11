Hosté přitom nezačali vůbec zle a v průběhu první půle si vypracovali zajímavý náskok. Jenže ten neudrželi a do kabin šlo s vedením 15:13 Nové Veselí.

„Ve chvíli, kdy jsme mohli domácí dorazit a mohl ten výsledek poločasu být třeba plus osm devět branek pro nás, a bylo by možná po zápase, tak je skvěle chytající Víťa Schams vrátil do zápasu. Předvedl skvělý výkon, pochytal nám spoustu čistých šancí,“ prohlásil Valo.

Po změně stran hosté chtěli skóre zvrátit. Několikrát se dostali na dostřel jediné branky, střelecky je táhl jedenáctigólový Mathias Choleva, Nové Veselí už si ale výhru vzít nenechalo. Domácí nakonec zvítězili 29:27.

„Když domácí potřebovali dát branku, tak se jim to povedlo. Některé byly z naší strany trošku naivní a hloupé. Veselí si ve druhém poločase vedení ohlídalo a vzhledem k tomu, jaký byl vývoj zápasu, tak zasloužená výhra pro Veselí,“ dodal Valo.

TJ Sokol Nové Veselí – SKP Frýdek-Místek 29:27 (15:13)

Nejlepší střelci: Flajsar J. 8/3, Halíček 5, Bendicsek 3, Gregorovič 3 – Choleva 11/4, Noworyta 4, Mazur 3. Rozhodčí: Beňuš, Háza. Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/4. Vyloučení: 5:5. .