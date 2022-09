„Nebylo jednoduché kluky přesvědčit, že máme šanci uspět proti Prešovu, který hrál loni Ligu mistrů a pravidelně hraje evropské poháry. Apeloval jsem na ně, že pokud pojedeme na Slovensko vyloženě se strachem, tak to nemá cenu,“ prohlásil Valo, podle něhož bylo klíčové, že si jeho svěřenci na začátku utkání vyzkoušeli, že dokážou i s takto silným soupeřem hrát vyrovnanou partii.

Souboj slovenského celku s Frýdkem-Místkem byl od začátku velmi těsný. Hosté nenechali Prešov utéct do žádného trháku a do kabin šli za stavu 15:15. Domácí navíc dohrávali bez vyloučeného Vjačeslava Kasatkina, který šel do sprch pět minut před koncem první půle.

Ve druhém poločase se Frýdek-Místek dostal do vedení, Prešov ale dokázal rychle reagovat. Pět minut před koncem byl stav vyrovnaný, pak se ale prosadili hostující Bureš s Cholevou a Valův tým vedl 27:25. Domácí pak stihli už jen korigovat, všechny body ale odjely do Česka.

„Jsem moc rád, že to nebylo o jednotlivcích nebo několika málo hráčích. Postupně se na hřiště dostali úplně všichni hráči a každý z nich odvedl velký kus práce. Navíc neskutečně žila lavička. Kluci se vzájemně hecovali a povzbuzovali. Tento aspekt byl možná rozhodující. Domácím tyto emoce chyběly,“ pochválil své svěřence trenér Valo. „Nechci snižovat kvalitu žádného družstva, to bych si nedovolil, ale výhra v Prešově je ještě cennější, než kdybychom vyhráli v Plzni nebo v Karviné. Tady se nevyhrává,“ dodal spokojeně.

TATRAN Prešov – Pepino SKP Frýdek-Místek 26:27 (15:15)

Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/3. Vyloučení: 1:1. ČK: Kasatkin (PRE).

Frýdek-Místek: Pyško, Bartoš – Noworyta 2, Sklenák 1, Moješcik, Gřešek 1, Chudoba 1, Brožek 1, Bureš 2, Mucha 6, Mlotek S. 1, Choleva 7/3, Mazur 2, Ondrušík, Zbránek 3, Hustopecký. Trenér: Valo.