Na házenou se dala i jeho dvanáctiletá dcera Viktorie, kterou Sklenák ke svému sportu přivedl. „S házenou jsem začínala už v sedmi letech. Vyrůstala jsem v hale,“ směje se Viktorie. „Taťka hrál dlouho v Německu. Bylo to super, vyprodané haly, skvělá atmosféra. Chodili jsme na každý domácí zápas, házená se mi vždy líbila,“ vzpomíná.

Viktorie Sklenáková s házenou začínala v německém Hüttenbergu, po návratu domů si pak vybrala Sokol Poruba, kde nyní působí v týmu mladších žaček. A v letošní sezoně se jí daří na výbornou – v deseti zápasech dala už 65 branek. „Snažím se střílet a pomáhat týmu. Minulý rok to bylo na starších holkách, letos ale tým spoléhá na nás,“ říká.

Házené není u Sklenáků nikdy dost. Pokud to Viktorii čas dovolí, tak navštěvuje i extraligové zápasy Frýdku-Místku. „Ale abych řekla pravdu, tak doma se o házené tolik nebavíme. Řekneme si, co bylo dobré a co špatné. Tím, že taťka trénuje, mi taky dává cenné rady,“ přiznává mladá házenkářka, která by to ve své kariéře jednou ráda dotáhla, stejně jako její táta, co nejdál. „Mým snem je reprezentovat Českou republiku a podívat se s házenou po světě. Dobře ale vím, že na sobě musím ještě hodně pracovat,“ uvědomuje si.