/FOTOGALERIE/ To byla úleva! Házenkářům Frýdku-Místku spadl kámen ze srdce, dvě kola před koncem základní části extraligy si zajistili účast v play-off. Povedlo se jim to v Jičíně, kde ve středu vyhráli rozdílem třídy 30:19.

Zápas 24. kola extraligy házenkářů Jičín - Pepino SKP Frýdek-Místek 19:30. | Foto: O2xyworld HBC Jičín/Karolína Machalická

„Jsme strašně šťastní, že jsme zápas zvládli a vyhráli ho, protože všichni vědí, jak se těžko hraje v Jičíně,“ radoval se ve středu večer Daniel Valon, trenér Frýdku-Místku. „Byli jsme si vědomi toho, že Jičínu jde o play-off, takže tady nechá všechno. Do toho jsme neměli v posledních zápasech optimální formu. Musím říct, že jsem se toho zápasu osobně obával,“ přiznal kouč hostů.

V neděli Pepino porazilo doma Strakonice (34:33), za desátým vítězstvím v sezoně a posledním postupovým místem do play-off ho ve 24. kole táhl opět Alexandr Moješcik, který se 146 góly vede pořadí střelců celé extraligy. Jičínu jich nasázel 12, z toho jeden ze sedmimetrového hodu.

Frýdek se nastartoval v závěru prvního poločasu, který vyhrál 16:9. „Kluci byli disciplinovaní, samozřejmě nějaké chybičky tam byly, ale předvedli jsme obrovskou disciplínu jak v útoku, tak i technické chyby se nám podařilo minimalizovat. Výborná obrana, za kterou chytal Martin Cáb, který nás podržel neskutečným výkonem,“ potěšila předvedena hra trenéra Pepina, které v koncovce kvůli červeným kartám přišlo o Chelminského a Zbránka.

„Zápas byl bohužel prodloužením toho, co jsme předváděli poslední dvě kola. Prakticky nejsme schopní soupeře ubránit a v útoku se nedokážeme prosadit. Nejsme schopni ani zahrát základní házenkářské věci, které bychom měli mít dávno zmáknuté,“ zklamaně konstatoval trenér Jičína Ondřej Šulc poté, co Pepino jeho týmu zavřelo dveře do play-off.

Dvě kola před koncem základní části je Frýdek-Místek v tabulce osmý s náskokem pěti bodů před devátým Novým Veselím. V sobotu 2. března ho čeká domácí derby s druhou Karvinou a v závěrečném zápase nastoupí v sobotu 9. března v Zubří.

Extraliga házenkářů – 24. kolo:

O2xyworld HBC Jičín – Pepino SKP Frýdek-Místek 19:30 (9:16)

Nejvíce branek Jičína: Dolejší 6/2, Hájek 3, Ženatý, Matouš a Thorovský po 2.

Branky Frýdku-Místku: Moješcik 12/1, Rumian 4, Bureš 3, Noworyta, Hajko, Choleva a Chelminski po 2, Valo, Mlotek a Mazur po 1.

Rozhodčí: Hanák a Pavlíček. Sedmimetrové hody: 4/2 – 1/1 Vyloučení: 1:3. ČK: Chelminski, Zbránek (oba Frýdek-Místek). Diváci: 301.