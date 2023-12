/FOTOGALERIE/ Plzeň házenkářům Frýdku-Místku chutná! Z haly úřadujícího mistra přivezli v září bod za remízu (32:32) a v nedělním zápase 16. kola extraligy na domácí palubovce byli jen malý krůček od senzace. O vítězství nad obhájcem titulu je ale těsně před koncem připravil gól Bláhy. Duel tak opět skončil dělbou bodů po remíze 29:29.

Zápas 16. kola extraligy házenkářů Pepino SKP Frýdek-Místek - Talent tým Plzeňského kraje 29:29. | Foto: Jan Smekal

„Přišli jsme o vítězství pár vteřin před koncem, ale musíme si uvědomit, s kým jsme hráli. Vzhledem k tomu, že jsme celý zápas dotahovali, nemůžeme brát remízu jako ztrátu, ale jako zisk cenného bodu,“ upozornil Daniel Valo, trenér Pepino SKP Frýdek-Místek, na sílu a zkušenost Plzně.

Domácí hráči se ale favorita nezalekli. V úvodu ho zaskočili hrou bez brankáře, která jim zajistila náskok 5:2. Hosté v 15. minutě srovnali, pak šli do vedení (11:8), nakonec poločas skončil remízou 14:14.

Po přestávce se hra přiostřila. Pepino stáhlo mírný náskok soupeře a po trefě Zbranka šlo do vedení 27:26. Těsně před koncem pak oba týmy po červených kartách oslabily - domácí Hustopecký vyfasoval třetí dvouminutový trest, o minutu později ji viděl i plzeňský Šindelář za nedovolené zastavení Moješcika, s osmi góly nejlepšího střelce zápasu.

Čtyři vteřiny před koncem poslal Frýdek do vedení Noworyta, jenže pak střelou z dálky zajistil Plzni bod Bláha. „Musím před kluky smeknout za to, jaký výkon dnes předvedli, protože v prvním poločase dotahovali už čtyřbrankové manko. Přesto věřili, že dokážou zápas ještě zvrátit. Velké poděkování patří také fanouškům, kteří nás podporovali až do konce,“ dodal kouč SKP Daniel Valo.

Extraliga házenkářů – 16. kolo:

Pepino SKP Frýdek-Místek– Plzeň 29:29 (14:14)

Nejvíce branek: Moješcik 8, Noworyta 5, Choleva 4 – Kosteski 7, Bláha 6, Ćurčić 6. Rozhodčí: Bubeníček a Petruška. Sedmimetrové hody: 5/4 – 3/3. Vyloučení: 6:2. ČK: 59. Hustopecký (Frýdek-Místek) – 60. Šindelář (Plzeň). Diváci: 460.