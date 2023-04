Házenkáři Frýdku-Místku nestačili ve čtvrtfinále play-off Chance Extraligy na Lovosice. Jejich pouť soutěží ale nekončí.

Frýdek-Místek - Jičín, házená, listopad 2022 | Foto: Deník/Jan Smekal

Svěřenci trenéra Daniela Vala ve dvou venkovních zápasech trápili favorizované Lovosice. Ani jeden z duelů ale nevyhráli, padli taky doma a čtvrtfinálovou sérii prohráli 0:3 na zápasy.

Teď jdou házenkáři Frýdku-Místku do akce znovu. Čekají je dva zápasy proti Jičínu, na jehož palubovce prohráli poslední utkání základní části. Vítěz série bude hrát o páté místo, poražený o sedmou příčku proti Dukle nebo Brnu.

„Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme vypadli z play-off, ale musíme uznat, že Lovosice byly lepší a postoupily zaslouženě. Nyní máme o to větší motivaci uhrát co nejlepší umístění v extralize, takže budeme hladoví po vítězství a co nejlepším výsledku do odvety v Jičíně,“ řekl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

Medaili Frýdek-Místek nezíská, páté místo je ale velkým lákadlem i pro hráče. „O motivaci je rozhodně postaráno. Jičín má dobrou, kvalitní hru spojek, kde si míč rychle dává z ruky. Navíc má dobrý přechod do rychlého útoku. Na tohle se musíme připravit. Vím, že už nehrajeme o nejvyšší příčky, ale doufáme, že nás přijde podpořit hodně diváků, abychom odehráli co nejlepší utkání do odvety,“ prohlásil jeden z klíčových hráčů týmu Slavomír Mlotek.

Úvodní zápas série se hraje v pátek 14. dubna od 19:30 ve Frýdku-Místku, odveta je na programu o týden později v Jičíně.