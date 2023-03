Házenkářská Chance Extraliga má před sebou poslední kolo, ve kterém se definitivně rozhodne o postupujících do play-off. Do toho chtějí proniknout taky hráči Frýdku-Místku.

Slavomír Mlotek patří ke klíčovým postavám Frýdku-Místku. | Foto: Deník/Jan Smekal

Svěřenci trenéra Daniela Vala poslední tři zápasy prohráli. Padli s papírovými favority z Lovosic a Karviné, naposledy však doma nestačili na Brno.

O postup do play-off tak aktuálně šestý Frýdek-Místek bude bojovat v sobotu na palubovce jedenáctého Jičína. Ten je však o pouhé dva body zpět. „Jičín je nepříjemný soupeř, což platí především na jeho domácí palubovce. V současnosti má super formu. Čeká nás tak velice těžký zápas,“ říká frýdecko-místecká spojka Slavomír Mlotek.

Frýdek-Místek drží trumfy ve svých rukou, stále mu však hrozí, že si ve vyřazovacích bojích nakonec nezahraje. „Pro mě osobně by to bylo totální selhání, tragédie, protože jsem si jistý, že tam patříme. Ale bohužel, stát se může cokoliv,“ uvědomuje si Mlotek, který ještě loni hrál za Karvinou, s níž získal extraligový titul.

Třicetiletý házenkář přišel do Frýdku-Místku před letošní sezonou a už v zimě se s klubem dohodl na dalším pokračování. „Ve Frýdku jsem spokojený. Je tady super parta. Jiné nabídky jsem vůbec neřešil,“ prozradil. Ve stejném celku navíc působí i jeho bratr Tomáš. „Je pěkné hrát s bráchou vedle sebe, ale nebereme to jako výhodu. Navíc kvůli práci, kterou dělá, nám nemůže v některých zápasech pomoct,“ dodal Mlotek, jenž by letos rád s Frýdkem-Místkem atakoval postup do semifinále. Nejdřív ale musí vybojovat postup do play-off.