Házenkáři extraligového Frýdku-Místku uzavřeli letošní sezonu na šestém místě. Nechybělo však mnoho a mohli být i pátí.

Frýdek-Místek - Dukla, série o páté místo | Foto: Deník/Jan Smekal

Frýdecko-místečtí hráli v sérii o páté místo proti Dukle, kterou doma porazili o sedm gólů. Venku ale padli o devět gólů a skončili šestí. „V porovnání s předchozí sezonou jsme se posunuli o tři místa. Navíc jsme pod sebe dostali týmy, které jsou silnější finančně i kvalitou kádru. A musíme si také uvědomit a respektovat sílu soupeřů, kteří jsou nad námi. To je fakt,“ prohlásil kouč házenkářů Frýdku-Místku.

Ve čtvrtfinále hráči SKP narazili na Lovosice. Favorita sice potrápili, nakonec ho ale ani jednou neporazili. „Překvapili jsme je hrou sedm na šest. V této sérii nás bohužel nepodrželi gólmani, kteří se nepotkali s ideální formou. Ovšem souvisí to také s obranou, která nepracovala tak, jak jsme si představovali. Musíme ale uznat kvality Lovosic, které postoupily zaslouženě,“ připomněl Valo, jehož svěřenci poté porazili Jičín, díky čemuž následně hráli sérii proti Dukle.

Do základní části Frýdek-Místek vstoupil dobře. Její závěr ale nezvládl a o postup do play-off tak bojoval až do úplného konce. „Bylo těžké projít základní část bez komplikací. Herní krize a zranění potkala každý celek. Vzhledem k průběhu sezony jsme mohli jít do play-off z lepší pozice než ze sedmého místa, ale to už se nedá vrátit zpět. Základní cíl dostat se do play-off jsme splnili,“ uvedl Valo, který si hodně pochvaloval přínos zkušených hráčů. „Celou sezonu jsme se mohli opřít o výkony Tomáše Sklenáka, Slavomíra Mlotka, Adama Gřeška, Honzy Zbránka i Radima Chudoby, byť ten nám na konci soutěže chyběl kvůli zranění,“ řekl Valo.

Do kádru Frýdku-Místku se navíc povedlo zapracovat i nadějné mladíky. „Hodně velký progres udělali Jan Mucha, Zbyněk Bureš, Mathias Choleva, Nicolas Noworyta i Saša Moješcik, pro kterého to byla první sezona mezi dospělými. Velmi dobře si svou pozici zastal také Matěj Mazur, který hrál na postu, na který nebyl zvyklý. V průběhu sezony šla jeho výkonnost nahoru. Pozitivní je i fakt, že všichni noví hráči byli přínosem a potvrdili to, co jsme od nich očekávali,“ pochválil Valo své svěřence.

Extraligová sezona je minulostí, házenkáři Frýdku-Místku už se ale chystají na tu další. „Nyní absolvujeme přechodné, předpřípravné období, kdy se zaměříme na specifické věci, budeme se více věnovat posilovně a jiným míčovým sportům. Tato fáze bude trvat asi měsíc. Pak dostanou kluci dva týdny dovolenou a od 13. července se začneme připravovat na novou sezonu,“ uzavřel Valo.