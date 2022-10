Mladší žáci z Krmelína během úvodního soutěžního víkendu porazili Hlučín i Klimkovice, během druhého pak nestačili na Polanku B a nezvládli odvetu na hlučínské půdě. „Myslím, že velkou roli hrálo domácí prostředí. Navíc někteří naši hráči byli zranění,“ uvedla Nikola Machová, která nastupuje za krmelínské žáky. „Soupeři nebyli o tolik lepší, my ale do hry zapojujeme nové hráče a snažíme se, aby do týmu zapadli,“ dodala.