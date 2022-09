Ještě v patnácté minutě to bylo 8:7 pro Frýdek-Místek, to bylo ale naposledy, co domácí vedli. „Vyšlo nám výborně prvních patnáct minut. Ovšem na to, abychom se mohli měřit s tak kvalitním výběrem jako je Plzeň, je třeba takovým způsobem hrát co nejdéle, a ne pouze ze začátku utkání,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

Plzeň začala skóre postupně otáčet a v poločase vedla už 17:13. „Od patnácté minuty jsme vrátili Plzeň do hry vlastními chybami. V následujícím průběhu zápasu si Plzeň, která nyní hraje ve vynikající formě, dokázala střetnutí pohlídat a dotáhnout jej do vítězného konce,“ dodal Valo.

Průběh druhé půle si už hosté pohlídali a zvítězili 34:28. Parádní zápas odehrál hostující kanonýr Nikola Kosteski z Makedonie, který se v utkání blýskl 17 góly.

Pepino SKP Frýdek-Místek – Talent tým Plzeňského kraje 28:34 (13:17)

Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 6/3 – 7/5. Vyloučení: 5:4. Diváci: 315.

Frýdek-Místek: Pyško, Bartoš – Noworyta 1, Sklenák, Moješcik, Gřešek 3, Chudoba 4/2, Brožek, Bureš 3, Mucha, Mlotek S. 2, Mlotek T. 2, Choleva 6/1, Zbránek 6, Ondrušík 1, Hustopecký. Trenér: Valo.