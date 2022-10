„Bylo to těžké derby. Frýdek byl velmi namotivovaný a před vyprodanou halou nám postavil tvrdé podmínky v obraně ale hlavně v samotné bráně,“ konstatoval Michal Brůna, kouč karvinského Baníku.

Domácí začali utkání lépe, celý první poločas byl ale vyrovnaný. Nakonec se šlo do kabin za stavu 15:14 pro Frýdek-Místek. „Věděli jsme, že hrajeme proti mistru z poslední sezony. Navíc Karviná dorazila takřka v kompletním složení, takže jsem očekával, že zápas bude extrémně náročný,“ řekl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

„Myslím, že to byl ze strany Frýdku povedený zápas, kde se všichni naši bývalí hráči ukázali v dobrém světle,“ ocenil výkon domácího týmu jeho protějšek Michal Brůna.

Také druhá půle byla hodně vyrovnaná a vyhrocená. Ještě pět minut před koncem Karviná o dvě branky vedla, pak ale dokázal srovnat Chudoba. Rozhodující gól vstřelil v závěru hostující Harabiš, který Karviné vystřelil výhru 27:26.

„Možná by utkání více svědčila remíza. Ke konci zápasu byla pasáž, kterou Karviná zvládla trochu lépe. Odskočila na dva góly. V takto vypjatém klání nás trochu tlačil i čas. Pak už bylo těžké takový náskok stáhnout, byť ke konci ještě šance přišla. Proto Karviná nakonec vyhrála,“ prohlásil Valo.

Karviná si po vítězném derby udržela třetí místo, Frýdek-Místek je čtvrtý. „Podali jsme dobrý výkon, ve kterém sice byly chyby, ale ty k takovému zápasu patří. Mrzí nás to, protože jsme nezískali žádný bod, ale na druhou stranu to byl výkon, od kterého se můžeme odrazit do dalších zápasů,“ dodal Valo.

„V posledních deseti minutách jsme přes všechny příležitosti nebyli schopní Frýdek dorazit. Museli jsme se tak strachovat o výsledek až do samotného konce utkání. Po naší zbabrané přesilové hře v samotném závěru utkání, musím říct, že vyhrál ten šťastnější,“ připustil Michal Brůna, kouč obhájců mistrovského titulu.

Extraliga házenkářů - 9. kolo:

Pepino SKP Frýdek-Místek – HCB Karviná 26:27 (15:14)

Nejlepší střelci: Chudoba 6/1, Mucha 6, Choleva 5/1 – Harabiš 5/2, Užek 4, Patzel 3, Fulnek 3, Široký 3. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 2/2 – 5/3. Vyloučení: 5:4. Diváci: 621 (vyprodáno).