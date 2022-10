„Po vítězství v Prešově bylo hodně těžké udržet hráče pevně při zemi, protože Strakonice jsou sice nováčkem soutěže, ovšem prezentují se velice kvalitními výkony,“ řekl trenér Valo.

Frýdek-Místek vstoupil do utkání skvěle a brzy vedl 5:1. Strakonice se poté ale vrátily do hry a dostaly se na dostřel dvou branek. Menší rozdíl už však na ukazateli nesvítil. „Velmi důležité bylo, že jsme výborně vstoupili do zápasu a vytvořili si hned dostatečný náskok, který jsme následně udržovali v průběhu celého utkání,“ uvedl Valo.

Po prvním poločase domácí vedli 20:12 a bylo jasné, že kráčí k vítězství. Domácí kouč tak mohl poslat do hry i náhradníky z lavičky. „Jsem moc rád, že jsme postupně prostřídali všechny hráče, takže jsme opět rozložili síly mezi celý kádr,“ potěšilo Vala.

Strakonice sice ještě skóre snížily, domácí však už žádné drama nedopustili a zvítězili 35:28. „Strakonice podaly velmi dobrý výkon. I za nepříznivého stavu střetnutí nezabalily a potvrdily, že se s nimi v extralize musí počítat. Stejně jako v předchozích utkáních nám znovu pomohli výborní fanoušci, kteří nás v domácím prostředí vždycky ženou za vítězstvím,“ uzavřel Valo.

Pepino SKP Frýdek-Místek – HBC JVP Strakonice 1921 35:28 (20:12)

Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Sedmimetrové hody: 3/2 – 2/2. Vyloučení: 6:4. Diváci: 280.

Frýdek-Místek: Pyško, Bartoš – Noworyta 2, Sklenák, Gřešek 4, Chudoba 2, Brožek 1, Bureš 4, Mucha 5, Mlotek S. 5, Mlotek T., Choleva 7/2, Mazur 2, Zbránek 2, Ondrušík 1, Hustopecký. Trenér: Valo.