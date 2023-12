/FOTOGALERIE/ Ani na minutu nezaváhali! Házenkáři Frýdku-Místku zvládli poslední zápas letošního roku parádně. V televizní dohrávce 18. kola extraligy rozdílem třídy převálcovali na domácí palubovce Hranice 38:22 a v tabulce jsou sedmí. Za osmou výhrou v sezoně je táhl Alexandr Moješcik, s osmi góly nejlepší střelec celého duelu.

Zápas 18. kola extraligy házenkářů Pepino SKP Frýdek-Místek – Cement Hranice 38:22. | Foto: Jan Smekal

„Musím kluky pochválit za to, jak k zápasu přistoupili. Utkání jsme měli celou dobu pod kontrolou, přitom Hranice nebyly jednoduchým soupeřem. V poslední době se herně i výsledkově zvedly,“ konstatoval Daniel Valo, trenér domácího Pepina SKP.

Jeho tým dominoval hned od úvodních minut, soupeři nedovolil téměř nic. Poločas vyhrál 19:12, po přestávce pak svůj náskok dál zvyšoval. „O výsledku rozhodlo prvních patnáct minut, během kterých jsme dali jen tři branky. Frýdek-Místek odskočil, byl v pohodě, kdežto my jsme se do zápasu nedostali. Zklamalo mě nasazení hráčů, nebyli jsme to my. Působili jsme příliš ustrašeně,“ zklamaně přiznal Radim Brož, trenér TJ Cement Hranice.

„Jsem moc rád, že jsme duel zvládli takovým způsobem, i když nám chyběli někteří hráči vinou nemoci či zranění,“ byl domácí kouč spokojený s vítěznou tečkou za rokem 2024. V závěru dal spoustu prostoru také dorostencům Adamu Škopkovi, Matěji Krestovi a Filipu Valovi. „Přispěli k dobrému výkonu celého družstva a ukázali, že se s nimi musí počítat,“ pochválil Daniel Valo i trio mladíků.

„Chtěl bych poděkovat také fanouškům, kteří nás přišli podpořit nejen v tomto klání, ale fandili nám po celý rok. Nesmírně si jejich přízně vážíme,“ dodal kouč Pepina.

V tabulce je Frýdek-Místek sedmý, od šesté Dukly a páté Kopřivnice ho dělí jen bod. Další zápas odehraje 31. ledna 2024 v Lovosicích, které jsou s 21 body čtvrté.

Extraliga házenkářů – 18. kolo:

Pepino SKP Frýdek-Místek – Cement Hranice 38:22 (19:12)

Branky Frýdku-Místku: Moješcik 8, Bureš, Hajko a Choleva po 5, Škopek a Hrachovec po 3, Noworyta, Gřešek, O´Connor a Hustopecký po 2, F. Valo 1.

Nejvíc branek Hranic: Korger 4/1, Pinkas 3, Klus a Polášek po 2, Piwko 2/2.

Rozhodčí: Králíček a Letev. Sedmimetrové hody: 0 – 6/4. Vyloučení: 7:4. Diváci: 187.