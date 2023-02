„Díky velké bojovnosti a houževnatosti nám spadl velký kámen ze srdce,“ přiznal po utkání trenér Robe Peter Dávid. „Měli jsme nůž na krku. Vyhráli jsme snad po dvou a půl měsících. Zahráli jsme velmi špatně v Brně a řekli jsme si, že jestli chceme bojovat o vyšší příčky, tak nyní se to nemůže opakovat,“ zdůraznil.

„Gratulace soupeři k zasloužené výhře. Na jisté věci jsme upozorňovali, věděli jsme, jaká je situace v tabulce a o co oba týmy hrají. Bohužel jsme ty věci nezachytili,“ bolelo po utkání kouče Slezanů Daniela Valu.

Zubří jde do odvet s posilami, ale pořád i velkou marodkou. Chce do play-off

Jeho svěřenci hráli dobře jen prvních deset minut. „Přehrávali jsme Zubří a měli štěstí v obraně. Potom už bylo Zubří lepší, proto vyhrálo. Nevyrovnali jsme se Valachům v nasazení a bojovnosti, byli tvrdí v obraně, hráli agresivně a my s tím měli problém,“ přiznal lodivod Frýdku-Místku.

Na začátku byl jeho protějšek rozladěn výkonem svých svěřenců. „Frýdek nám v prvních deseti minutách utekl, nedokázali jsme se prosadit proti jejich obraně,“ vytýkal Dávid.

„Zápas měl velkou kvalitu v osobních soubojích. Někteří kluci se nám konečně vrátili a jde to cítit. Zlomový byl stav, kdy jsme prohrávali 2:5 a otočili to na 8:5. Jsem rád, že se nám tento bigpoint povedl. Pak jsme se v zápase dostali i do komfortního náskoku o osm a tam už jsme se snažili zápas odkontrolovat. Ubojované vítězství, získali jsme důležité dva body,“ zopakoval šťastný trenér Zubří Peter Dávid.

HC ROBE Zubří – Frýdek-Místek 27:23 (15:10)

Nejvíce branek: Mořkovský 8, Bajer 6, Mičkal 5/1 – Choleva 7/4, Bureš 5, T. Mlotek 4. Rozhodčí: Pavel Friedel – Tomáš Kučerka. Sedmimetrové hody: 1/1 – 4/4. Vyloučení: 8:3. ČK: Šišák – Gřešek.

Další výsledky 20. kola: Maloměřice – Brno 14:29 (7:14), Strakonice – Dukla Praha 32:36 (15:16), Hranice – TJ Sokol Nové Veselí 26:26 (16:12), Jičín – Kopřivnice 32:28 (11:14), Karviná – Lovci Lovosice 28:26 (14:17), Prešov – Plzeň 32:37 (16:17).

1. Plzeň 20 17 1 2 679:545 35

2. Lovosice 20 17 0 3 667:573 34

3. HCB Karviná 20 15 2 3 608:528 32

4. Dukla Praha 20 13 1 6 638:597 27

5. Prešov 19 11 3 5 602:515 25

6. Frýdek-Místek 19 10 0 9 564:538 20

7. Zubří 20 9 1 10 573:556 19

8. Kopřivnice 20 9 1 10 611:599 19

9. Brno 20 8 3 9 538:541 19

10. Nové Veselí 20 7 5 8 529:543 19

11. Jičín 20 7 0 13 553:577 14

12. Strakonice 20 3 1 16 521:678 7

13. Maloměřice 20 3 0 17 500:631 6

14. Hranice 20 0 2 18 503:665 2

DAVID JANOŠEK