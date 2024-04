/FOTOGALERIE/ Našli sílu! Po šesti porážkách dokázali házenkáři Frýdku-Místku v předposledním utkání letošního ročníku extraligy znovu zvednout hlavy. V úvodním duelu play-off o 7. místo využili domácího prostředí a Zubří porazili 35:30. Do odvety v sobotu 27. dubna na palubovce soupeře tak půjdou s nadějným pětibrankovým náskokem.

První zápas série play-off o 7. místo v extralize házenkářů Frýdek-Místek - Zubří 35:30. | Foto: Pepino SKP Frýdek-Místek/Jan Smekal

„Odehráli jsme dobrý zápas, vyhráli jsme, ale mrzí mě závěr,“ vrátil se kouč frýdecko-místeckého Pepina Daniel Valo k nedělnímu střetnutí. Začalo sice lépe pro hosty, ale SKP dvoubrankové manko vymazal a ve 12. minutě už vedl 7:4. V poslední minutě úvodního dějství pak náskok domácích zvýšili Zbránek s Rumianem na 18:13.

Po přestávce Pepino, které za vítězstvím táhl desetigólový Jakub Rumian, po trefě kapitána Adama Gřeška ve 46. minutě odskočilo na rozdíl osmi branek (27:19). Spanilá jízda se zastavila za stavu 34:26 až v 54. minutě, od které se hosté začali dotahovat.

„Vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, tak jsme měli vyhrát větším rozdílem, abychom měli lepší náskok do odvety. Takto je to stále otevřené. V Zubří nás určitě nečeká nic lehkého,“ připomenul trenér Frýdku-Místku druhý duel série, ke kterému dojde v hale soupeře v sobotu 27. dubna.

„V průběhu zápasu to s námi vypadalo velmi špatně, takže prohra o pět branek je to nejlepší, co se mohlo stát. Dávám klukům ohromný kompliment, protože hrajeme prakticky jen se třemi spojkami. Některé posty nemůžeme ani střídat, takže jsem rád, že jsme odvezli takový výsledek,“ byl i přes porážku spokojený Peter Dávid, kouč Zubří. „Odveta bude ale hodně těžká, protože Frýdek je venku silnější než doma,“ dodal trenér hostů.

Extraliga házenkářů – první zápas play-off o 7. místo:

Pepino SKP Frýdek-Místek – HC ROBE Zubří 35:30 (18:13)

Nevíc branek: Rumian 10/5, Moješcik 7, Noworyta 4 – Kyryljuk 9, Mičkal 8/2, Bajer 7. Rozhodčí: Beneš a Kubis. Sedmimetrové hody: 6/5 – 2/2. Vyloučení: 3:6. ČK: Holčák (Zubří). Diváci: 232. Stav série: 1:0.