Je super, že se držíme na pozici play-off, což je náš cíl. Jsme tři body od třetího místa, je to hratelné, vyvíjí se to dobře. Velmi mě těší naše úspěšnost venku, kde jsme třeba nečekaně remizovali u mistra z Plzně.

Možná nám více vyhovuje pozice, kdy nejsme favoriti. Hrajeme uvolněněji.

A co domácí výkony a výsledky? Tři výhry a dvě remízy z devíti duelů jsou málo, že?

Je to tak. Měli jsme získat o dva až čtyři body víc. Když hrajeme zejména doma se soupeři, kteří jsou na naší úrovni, případně v tabulce pod námi, tak to mají kluci v hlavách. Celkově ale převažuje spokojenost. Extraliga je velice vyrovnaná, bude to boj do posledního kola.

Pojďme k aktuálnímu programu. Co vás v lednu čeká?

Právě v průběhu tohoto týdne jsme zahájili přípravu na jarní část. Ta není oproti letní tak dlouhá, trvá nějaké tři týdny. Čeká nás hodně intenzivní práce. Je potřeba dobít baterky, nabrat sílu, kondici a kombinovat vše s herními věcmi. Máme v plánu sehrát i nějaká přípravná utkání, první mistrovské v tomto roce sehrajeme 28. ledna v Praze na Dukle.

Přejděme k reprezentaci. Ve středu 10. ledna startuje v Německu evropský šampionát. Jak si povedou Češi, postoupí ze skupiny?

Dánsko je jasný favorit skupiny i celého šampionátu. Podle mého si to tak Češi rozdají o druhé postupové místo s Portugalskem, které disponuje kvalitou, mají i týmy v Lize mistrů. Ale i Řekové budou zlobit.

Jak se vám národní tým líbí?

Naše reprezentace v posledních letech nabírá na síle, je tam vidět obrovský progres. Pokud budou hlavně klíčoví hráči zdraví, věřím, že postup urveme. Klukům to moc přeju.

Na co se těšíte?

V prvé řadě na hru tří top severských mužstev, tedy Dánska, Norska a Švédska. Když na to člověk kouká, v jejich pojetí se zdá být házená velice jednoduchá. Navíc hrají týmově.

A co konkrétní hráči?

Budu mluvit o těch českých a zmíním dva. Těším se na výkony těch z Bundesligy. Tedy brankáře Tomáše Mrkvu, který chytá za Kiel a spojku Matěje Klímu, jenž působí v Lipsku.