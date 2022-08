Co vás do Frýdku-Místku přivedlo?

Někdy na přelomu roku mě oslovil trenér Dan Valo. Líbilo se mi, že z Karviné to mám dojezdově blíž než do Hranic, ale hlavně, že Frýdek-Místek skládá zajímavý tým, ve kterém je spousta kluků, co chtějí zažít úspěch. Nakonec jsem na podmínky přistoupil až na začátku prázdnin a jsem nadmíru spokojen s mančaftem, který se podařilo poskládat.

Naposledy jste hrál za Hranice, se kterými vám poslední sezona vůbec nevyšla. Čím to?

Angažmá v Hranicích bylo hodně specifické už jen tím, že proběhlo v covidové době. Vážím si fanoušků a všem z Hranic děkuji za další zkušenosti. Bohužel se nepodařilo udržet základní osu týmu, a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Zatímco v Karviné jste dříve hrál na čele tabulky, s Hranicemi jste musel řešit úplně jiné věci. Představoval jste si angažmá jinak?

Nikdo nechce hrát o záchranu. Bohužel, zranění a další okolnosti, které nechci rozebírat, my jako hráči neovlivníme.

Taky Frýdek-Místek hrál ve spodní skupině, tým má ale úplně jiné ambice. Věříte, že máte na play-off?

Kdybych v play-off nevěřil, tak nikdy nic nevyhrajeme. V současné chvíli vím, že na play-off máme, ovšem až samotná soutěž ukáže, jak na tom opravdu jsme. Děláme pro to všechno, je důležité, aby se nám vyhýbala zranění. Taky věříme, že budeme po celou sezonu podporováni skvělými frýdeckými fanoušky.

S čím jste do Frýdku-Místku přišel? Jaká bude vaše role?

Přicházím s tím, abych pomohl hlavně obraně a ukázal, že Frýdek nepatří na spodek tabulky. V šatně máme super partu, vedení se snaží výborně pracovat s mládeží, teď je na nás, abychom ukázali fanouškům, že házenou hrát umíme a chceme je tím bavit.

Měl jste i jiné nabídky, nebo jste nic jiného nezvažoval?

Měl jsem i jiné nabídky, ale nic nebylo tak reálného a upřímného jako nabídka z Frýdku-Místku.