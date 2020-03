Přestože se množství lidí rozhoduje zejména na základě ceny, měli byste zohlednit také faktory, jako je kvalita, vzhled nebo bezpečnost. Pokud si stanovíte cenové rozpětí, budete přesně vědět, z čeho si můžete a nemůžete vybírat. Pak se zaměřte na materiál, důležitý je i barevný odstín. V kurzu jsou nyní přírodní barvy a dřevěné dekory, nicméně neutrální barvy se neomrzí ani po dlouhých letech. V úvahu vezměte také velikost pokoje a barvu nábytku, které by měly ladit s podlahovou krytinou.

Univerzální PVC

PVC je vícevrstvá syntetická krytina vyrobená polymerací z vinylchloridu, který slouží jako základ pro další umělé povrchy, jako jsou třeba vinylové podlahy. Ve spojení s textilním podkladem se díky své všestranné praktičnosti hodí takřka do celé domácnosti, ať je to kuchyně, obývací pokoj, nebo ložnice. Jen do předsíně ji raději nedávejte.

Lino je odolné vůči oděru, světlu i třepení, zároveň je měkké a pružné, výborně tlumí kroky. Zvládá vodu, takže bude dobře sloužit v koupelně. Tímto materiálem lze pokrýt i schodiště, nemusíte se obávat, že bude kluzké. PVC podlahy navíc lze položit na podlahové topení, což oceníte především na chalupě, kde zpravidla bývá větší chlad a vlhko. Na druhou stranu právě chaty či chalupy si žádají spíše přírodní materiály, které se k jejich celkovému charakteru hodí lépe.

V porovnání s laminátem je PVC pocitově teplejší, oproti dřevu zase měkčí a pružnější. K dobru je třeba ještě připočítat nízkou cenu v kombinaci s dlouhou životností, dále široký výběr vzorů a dekorů spolu se snadnou údržbou. Staré lino navíc bezproblémově a ekologicky zlikvidujete.

