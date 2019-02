Třinec ukázal, že na české scéně teď nemá rovnocenného soupeře. A nemohl jím být ani poslední Zlín, tápající šampion loňského ročníku. Slezané ve čtvrtém z posledních pěti duelů neinkasovali, čisté konto dnes udržel Peter Hamerlík. Vítkovice naposledy vyhrály 21. září proti Zlínu. Jejich krize ne a ne skončit - svěřenci kouče Petera Oremuse nezvládli ani souboj s nováčkem extraligy. Boleslav rozhodla o svém vítězství třemi góly ve druhé části a na ostravském ledě slavila tříbodový zisk po sérii sedmi proher poprvé od 28. listopadu 2008.

PSG Zlín - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Oba celky si hned na úvod vyzkoušely přesilovou hru, otevřít skóre v nich ale nedokázaly. Balaštík se neprosadil ani při hře čtyři na tři, Kašíka na druhé straně nedokázal překonal Irgl. Samostatnou akcí se zkoušel prosadit Ondráček, ale trefil Hamerlíkův beton.

Ve druhé třetině se do brejku dostali Okál s Holíkem, ale svoji šanci zakončili nepřesnou přihrávkou.

Skóre tak v 28. minutě otevřel hostující Rufer, který tečoval puk těsně pod horní tyč. Když se poté neujal pokus Urbance, udeřil Třinec podruhé. V početní nevýhodě obral Marušáka na obranné modré čáře o puk Adamský a v samostatném úniku se trefil mezi Kašíkovy betony.

"Jak se Třinec dostal do vedení, tak bylo při jeho současné formě hodně těžké s ním hrát. Mají za sebou hodně výher a hráči mají sebevědomí," uvedl kouč Juraj Jurík.

Možnost zvýšit vedení hostů měl ještě v závěru druhé třetiny Žejdl, ale nedokázal trefit odkrytou branku Beranů. Po šedesáti sekundách třetí části ale se už ale Oceláři prosadili. A opět v oslabení: tentokrát zlínské obraně ujel Orsava a svoji akci zakončil vydařenou bekhendovou kličkou.

Na utkání jsme se připravovali poctivě, protože jsme věděli, že Zlín je mužstvo, které si na nás hodně věří. Čekali jsme opravdu tuhý boj," dodal trenér hostů Václav Varaďa.

Z tlaku soupeře se Zlín nemohl vymanit, v přesilovce si Kašík ani nestihl oddychnout a poté musel lapat po dechu i při šanci Rákose, se kterou si ale poradil. Kindlovu šanci zastavil až faul Kotvana, ale domácím to přesto nepomohlo. Na konci trestu urostlého beka skóroval Irgl.

Třinec tak vítězně zvládl reprízu semifinále play off minulé sezony. Co rozhodlo?

Tady je názor Juríka: "Při přesilovkách, našich i jejich, jsme zápas ztratili."

Branky a nahrávky: 28. Rufer (Linhart, Kreps), 31. Adamský, 41. Orsava (Adamský, Galvas), 57. Irgl (Polanský, Nosek). Rozhodčí: Hribik, Mrkva - Bryška, Skopal. Vyloučení: 7:8, navíc Linhart, Rákos (oba Třinec) oba 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 3603.

Zlín: Kašík - Marušák, O. Horák, Tesařík, Urbanec, Řezníček, Kotvan - Ondráček, Leška, Köhler - Okál, Čajánek, Veselý - Šťastný, Holík, Říčka - Balaštík, Sedláček, F. Čech. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira.

Třinec: Hamerlík - Roth, Klesla, Galvas, M. Doudera, Nosek, Linhart, Trončinský - Rufer, Kreps, Dravecký - Irgl, Polanský, Adamský - Rákos, Žejdl, Orsava - Jašek, M. Růžička, Kindl. Trenéři: Kalous a Varaďa.

HC Vítkovice Steel - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Vítkovicím už od začátku nešlo zhola nic. Z každé akce bylo jasné, že na týmu po šňůře proher leží těžká 'deka'. Hráčům odskakovaly puky, vázla kombinace, chybovali v rozehrávce. "Teď je situace opravdu zlá. Za posledních deset dnů nepracujeme tak, jak máme, proto ty prohry přišly," řekl trenér domácích Peter Oremus.

Domácí si z velké herní bídy nepomohli ani v přesilovkách. Ritticha během tří početních výhod donutil k pořádnému zákroku pokusem z mezikruží jen Huna, jinak se Vítkovice topily ve vlastní nemohoucnosti a nad jejich hokejovým trápením neměli slitování ani diváci, kteří už od druhé části neváhali pískat.

Po třetí promarněné přesilovce se naděje Ostravanů začaly hroutit, hostům stačilo jen počkat na jejich chyby.

Stehlíkovo zaváhání potrestal Pacovský, jenž sebral puk v pásmu a ve 22. minutě zavěsil nad Dolejšovo rameno.

Už za dvě minuty vyprodukoval další hrubku v rozehrávce za vlastní brankou Čerešňák a Jarůšek pohodlně překonal Dolejše podruhé. Zmar domácích dovršil půl minuty před koncem druhé části Trška, který bombou od modré čáry v přesilovce vstřelil stejně jako Jarůšek svůj první extraligový gól.

"Strašně moc chceme, ale o to víc to nejde. Musíme začít od maličkostí, přihrát si na malou vzdálenost, bojovat, srazit se a půjde to," řekl vítkovický útočník Michael Vandas.

Teprve v třetím dějství měla hra Vítkovic extraligové parametry. Ze zbytků sil ještě soupeře přitlačili a Vandas nekompromisní střelou pod břevno snížil. Kontaktní gól měl deset minut před koncem na hokejce Huna, ale ze dvou kroků nepřehodil ležícího Ritticha.

Domácí se tak "stylově" definitivně pohřbili další chybou v útočném pásmu, po níž se Boleslav dostala do přečíslení a Musil zápěstím vymetl horní růžek.

"Asi rozhodl až čtvrtý gól. Mužstvu jsme ale poděkovali, protože to byl jeden z nejlepších letošních výkonů,"usmíval se pak kouč hostů Marian Jelínek.

Branky a nahrávky: 48. Vandas (Šenkeřík, M. Hlinka) - 22. Pacovský, 24. Jarůšek (Klimenta), 40. Trška (D. Výborný, Robar), 53. Musil (M. Látal). Rozhodčí: R. Čech, Wagner - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 4088.

Vítkovice: Dolejš - Čerešňák, Štencel, Zíb, Klok, Stehlík, Pastor, Šenkeřík, Kovář - Šedivý, Burger, Húževka - Huna, Roman, Svačina - Vandas, M. Hlinka, E. Němec - Kucsera, Kolouch, Szturc. Trenéři: Oremus a Šimíček.

Mladá Boleslav: Rittich - Vidmar, Stříteský, Kučný, M. Hruška, Trška, Robar, R. Čermák - Klimenta, Broš, Mikulík - Pabiška, D. Výborný, Jarůšek - Rys, Vrbata, Pacovský - Lenc, Musil, M. Látal. Trenéři: F. Výborný a M. Jelínek.