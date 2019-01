Frýdek-Místek – Hokejisté Frýdku-Místku zavítali v rámci 8. kola druholigové soutěže na led prostějovských Jestřábů. S tímto soupeřem se Frýdeckým dlouhodobě nedaří, nebylo tomu jinak ani tentokrát.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Do utkání naskočili lépe domácí, hned od začátku hráli velmi aktivně a snažili se napadat soupeřovu třetinu. První ovoce tato taktika přinesla již ve třetí minutě, kdy Novosad využil prostoru před Laníčkovou brankou a zavěsil pod břevno. Stav 1:0 pro domácí vydržel po většinu první části. Obě mužstva měla několik šancí, ale nedokázala je proměnit. Zlom přišel až v 18. minutě, kdy Hrubý obkroužil branku a dostal puk za Vydrželova záda.

Druhou část zápasu ovládli výhradně Jestřábi. Soupeře dokázali přehrát po všech stranách hry. Své snažení navíc okorunovali třemi góly. Nejprve se David Zachar prodral až před bránu, ale trefil jen tyčku, od ní se puk odrazil k Černému, který kotouč dopravil do sítě. Prostějov opět o gól vedl. O půl minuty později při vlastním oslabení překonal brankáře Laníčka již podruhé Novosad. A byl to právě tento hráč, který pro domácí úspěšnou třetí třetinu završil svým třetím gólem, když nasměroval Kumstátovu dělovku do brány hostů.

Třetí dvacetiminutovka byla pravým opakem té předcházející. Frýdek-Místek nasadil do brány Carbola, změna jakoby oživila hru Frýdku. Naopak domácí tým přestal uplatňovat důslednou obranu, čehož hosté začali využívat. Tomáš Štubňa zopakoval první frýdecký gól, objel branku a mezi betonem a tyčí propasíroval puk za Vydržela. O pět minut později zápas zdramatizoval Kudláček, jeho skrytá střela od modré si našla cestu do prostějovské brány. Dvě a půl minuty před koncem se hosté rozhodli hrát bez brankáře, což se jim nevyplatilo. Odkrytou klec zasáhla rána Šebka, bylo rozhodnuto. Jestřábi doma zvítězili i přes dramatický závěr 5:3. „Prvních dvacet minut bylo dobrých. Ve druhé části jsme domácím dvakrát nahráli na gól, a to nás zlomilo. V třetí třetině se nám podařilo hru srovnat. Myslím si, že Prostějov měl trošku více štěstí, ale nechci tím znevážit jejich kvalitu. Lukáše Carbola jsme nasadili do brány, protože jsme chtěli vidět, jak vlastně chytá, a byla to ideální příležitost," vysvětloval trenér hostů Jan Vavrečka. „Myslím si, že jsme byli lepším mužstvem. Bohužel jsme ve třetí části doplatili na čtyři hrubé chyby v obranném pásmu. Třetí pětce se moc nedařilo. Obrana nám stále hoří. Poslední minuty jsme dohráli jen s první a druhou lajnou. Takový výkon nemůžeme předvést v sobotu v Karviné," upozorňoval na chyby svých svěřenců trenér Petr Zachar.

Frýdečtí tak po vítězné sérii naopak nyní bodově truchlí. Zlepšit náladu by si mohli již tuto sobotu, kdy v domácí hale přivítají od 17 hodin tým Vsetína.

Branky: 3. Novosad (Duba, Kolibár), 26. Černý (Zachar), 26, Novosad, 33. Novosad (Jedlička, Kumstát), 58. Šebek (Černý) – 18. Hrubý, 48. Štubňa (Teper), 53. Kudláček (J. Slovák, Kanko). Vyloučení: 2:3, bez využití, oslabení: 1:0. Diváci: 967.

Frýdek-Místek: Láníček (40. Carbol) – Ovšák, Kudláček, Měkýš, Teper, Štubňa, Hrubý, P. Slovák, Kraft, Rozum, Krutil, J. Sluštík, O. Sluštík, Gogolka, Tomis, Kanko, Gajda, Kelner, J. Slovák. Trenér: Jan Vavrečka. (hor)