/FOTOGALERIE/ Ani druhý pokus nevyšel! Hokejisté Třince znovu poslední krok neudělali a zatím nedotáhli svůj hon za čtvrtým titulem v řadě. Ve středečním pátém finále play off extraligy prohráli v Hradci Králové po brankách Patrika Miškáře, Radka Pilaře a Marka Zachara 0:3 a série se tak stěhuje za stavu 3:2 na zápasy pro Slezany k pátečnímu pokračování zpět do Werk Arény.

Extraliga - finále play off, 5. zápas: Hradec Králové - Třinec. | Foto: Deník/Vladimír Machek

Svěřence Zdeňka Motáka zaskočil úvod duelu. Aktivní Mountfield poslal už po 27 vteřinách hry do vedení Miškář, navíc Kacetl musel řešit řadu dalších ošemetných situací. Postupně se Oceláři dostali do tempa, ale místo vyrovnání přišel na konci druhé části další zásah po akci Okuliara a zakončení Pilaře.

Pozorná hradecká defenziva v čele se skvělým brankářem Matějem Machovským už pak střetnutí dotáhla do úspěšného konce. „Hodně důležitý byl první gól hned na začátku,“ přikývl kouč domácích Tomáš Martinec. „Myslím si, že zápas pak vypadal úplně jinak, než ty předešlé. Třinec musel trochu otevřít hru, která se přelévala z jedné strany na druhou, byl to otevřenější hokej a daleko hezčí, než ty předchozí,“ pokračoval s tím, že první gól je podle něj v každém utkání série důležitý.

Horší vstup zmínil i trenér Třince Zdeněk Moták. „Pak jsme to jen tlačili před sebou. Dlouho, dlouho, až do závěru, ale branku jsme nevstřelili,“ povzdechl si, jehož tým vytvořil extraligový rekord v počtu odehraných utkání během jednoho play off.

Zatím je na počtu 21, v závěru týdne ještě minimálně jedno přidá. „Myslím, že ve třetí třetině jsme ukázali, že si dokážeme vytvořit tlak. Máme střelecké pokusy, brankové příležitosti, jenže dnes nám ani v přesilové hře nebylo dáno,“ přiznal Zdeněk Moták, který před dalším kláním považuje za klíčovou přípravu v hlavách.

Lépe zvládnout začátek – a vůbec první třetinu – bude pro pátek zásadní i podle zkušeného obránce Jakuba Jeřábka. „A mít lépe nastavenou hlavu,“ navázala na slova svého trenéra opora Třince.

Mountfield HK – Oceláři Třinec 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Miškář (Werek, R. Pavlík), 37. Pilař (Okuliar, McCormack), 58. Zachar (Okuliar). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Lhotský, Špůr. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 2:3.

Mountfield: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík – R. Pavlík, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – Zachar, Kev. Klíma, Okuliar – Eberle, Lev, Pilař – Smoleňák. Trenéři: Martinec, Svoboda a Hamara.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Doudera, Mar. Adámek, Kaňák – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička – Dravecký, M. Roman, Kurovský – Nestrašil, Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána, Hrňa. Trenéři: Moták a Országh.