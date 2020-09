Ovšem co s ním v dalších týdnech a měsících bude, to zatím neví. V současné době se připravuje s třineckými Oceláři, kde je stále pod smlouvou. „Jsem rád, že tady můžu být, ale záleží na trenérech, co bude dál,“ říká.

Po letním srazu reprezentační dvacítky jste museli do karantény. Jak jste to snášel?

Bylo to blbé. Zavřeli nás a museli jsme začít od nuly. Bylo to náročné.

Mohl jste vůbec něco dělat?

Nedoporučovali nám trénovat ve vysoké intenzitě. Byl jsem zavřený na jednom pokoji a oddělený od ostatních.

Jak jste si vůbec užil reprezentační sraz?

Bylo úžasné hrát po tak dlouhé době zase zápas. Padaly góly, mohli jsme je oslavit a zase jsme hráli hokej. Bylo to super. Navíc se nám nad Slováky povedlo třikrát vyhrát, to vždy potěší.

Vrcholem reprezentační sezony by měl být juniorský šampionát. Myslíte, že se bude hrát?

To nedokážu říct. Nový realizační tým každopádně dodal nový impuls, trenér je hodně aktivní a všichni se hodně snaží. Myslím, že bychom tam mohli udělat nějaký výsledek.

Zahrál jste si i na posledním domácím juniorském šampionátu. Jak na to vzpomínáte?

Byl to velký zážitek. Fandil nám celý stadion. Každému se nepovede hrát juniorský šampionát doma. Užil jsem si to, jen ty výsledky byly horší.

Měl byste projít letošním draftem NHL. Sledujete prognózy?

Snažím se to moc nesledovat. Soustředím se na sebe, ale rodina to sleduje. Předpovídají mi čtvrté nebo páté kolo, což by pro mě byl velký úspěch. Draft je snem každého hokejisty, s tátou jsme to každý rok sledovali a teď bych tam mohl být i já.

Máte nějakou vysněnou organizaci, kde byste si chtěl zahrát?

To ne. Chtěl bych si zahrát v NHL a udržet se tam, co nejdéle to půjde.

Máte za sebou první sezonu v zámoří. Jak ji hodnotíte?

Myslím si, že každý z Česka, kdo má šanci odejít do zámoří, by toho měl využít. Podle mě to klukům pomůže. Náramně jsem si to užil, naučil jsem se nový jazyk i životní styl. Je to pro mě ohromné plus.

Je vám teprve 18 let, už ale máte na kontě devět startů v extralize za Třinec. Vážíte si toho?

Hrát extraligu v 16 letech, to se nepovede každému. Je nádhera být tak mladý mezi takovými zkušenými jmény.

Okusil jste i Chance ligu ve Frýdku-Místku. Jaké to bylo?

Bylo to krásné, byli tam super kluci. Jsou tady mladí hráči, se kterými jsem hrál a vedle nich pár zkušených, kteří nám pomáhali, radili nám a učili nás. Hráči jako Martynek nebo Mikulík nám toho hodně dali.

Je možné, že se v Třinci nebo Frýdku-Místku objevíte i v nové sezoně?

Nikdo nic neví. Já budu rád, když se něco rozběhne a já někde budu hrát sezonu. Třinec i Frýdek-Místek jsou jednou z variant. Co však bude za týden nebo za měsíc, to nevím.