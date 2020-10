Letošním draftem NHL prošlo osm českých hokejistů. Jedním z nich byl i Adam Raška, který v aktuálním ročníku nastoupil za Třinec a Frýdek-Místek.

Adam Raška prošel letošním draftem NHL. | Foto: Jan Velčovský

Devatenáctiletý útočník Adam Raška si v uplynulé sezoně vyzkoušel zámořskou soutěž QMJHL, ve které oblékal dres Rimouski Océanic. Letos odehrál tři zápasy za Třinec a další starty přidal v prvoligovém Frýdku-Místku, moc dobře ale věděl, že by jeho jméno mělo padnout v draftu NHL. A to se taky nakonec stalo – v sedmém kole a z 201. pozice si ho vybralo San Jose Sharks. „Čekal jsem, že by to mohlo být i výš, ale nic se nedá dělat. I tak jsem moc rád, že to vyšlo a že jsem byl draftovaný,“ řekl rodák z Kopřivnice.