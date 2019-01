Třinec – Vítězný gól zaznamenal v nedělním extraligovém utkání proti pražské Spartě (2:1) polský útočník v třineckých službách Aron Chmielewski.

Aron Chmielewski (v červeném) neměl o víkendu s rozložením sil problém. | Foto: Petr Rubal

Sedmadvacetiletý hokejista má na Spartu spadeno. Dal jí svůj vůbec první extraligový gól, celkově čtvrtý za čtyři roky, co je u Ocelářů.

„Sparta je Sparta. Když jsem do české ligy přicházel, znal jsem jen málo týmů, ale Sparta byla jedním z nich. Vnímám proti ní zápasy prestižně a jsem rád, že mi to proti ní vychází,“ pochvaloval si po utkání Aron Chmielewski, jehož v hledišti opět povzbuzovala skupina polských příznivců.

„Přijeli až z Toruně, to je 450 kilometrů. Vážím si toho,“ ocenil polské fandy. Jeho extraligové počínání sledují polští fanoušci prakticky na každém domácím zápase.

Jak těžký byl zápas proti Spartě?

Těžký byl hlavně ten začátek. Hráli jsme špatně, ale naštěstí se nám povedlo dát vedoucí gól. Z první střely na branku dal Svačina gól, který nás zvedl. Pak už jsme hráli dobře, měli jsme hlavně výbornou druhou třetinu.

Nového brankáře Sparty Sedláčka jste přivítali jaksepatří. První rána a gól…

Tak jsme to ale chtěli. Chceme podobně přivítat každého brankáře, každý tým.

O vítězství jste rozhodl vy. Jak jste branku viděl?

Tohle by dal už asi každý. Galvinš mě skvěle našel, 99 procent toho gólu je jeho. Já už to jen doklepl.

Puk se pomalu šoural do brány, byl jste si jistý, že to bude gól? Rozhodčí jej zkoumali na videu…

Jasný gól. On mě tam protihráč ještě zahákoval, ale už jsem věděl, že jde puk do brány a mohl jsem zvedat ruce. Klidně bych to i doklepl, ale už jsem jasně viděl, že je to gól. Bylo by to zbytečné.

Minutu na to jste měl úplně stejnou šanci, tentokrát jste ale do prázdné branky puk nedoťukl. Proč?

No to byla vyloženě moje chyba. Hezky jsme si vyměnili puk s Ciencialou, krásně mi to vrátil, jenže na tom bekhendu mi puk skočil a já netrefil odkrytou branku. Tohle musí být gól.

Pak jste se museli v závěru strachovat o výsledek…

No právě. V závěru jsme byli v oslabení, naštěstí faul na Galvinše nám zase pomohl a síly na ledě se srovnaly. Hrát poslední čtyři a půl minuty v oslabení proti Spartě, to by bylo dost náročné. Navíc nám chyběl Marcinko, který tahle oslabení většinou hraje a je v nich důležitým hráčem. Super, že jsme to udrželi.

Sil jste měli po sobotním derby ve Vítkovicích dost?

Ale ano, myslím, že v tomto ohledu nám hodně pomohl ten Davos. V takové výšce nad mořem je úplně jiný vzduch, pomohlo nám to a s úbytkem sil nemáme problém. Mně osobně vůbec nevadí hrát dva zápasy ve dvou dnech.