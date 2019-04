Důrazný polský útočník se minulý týden po zranění z tréninku ocitl v sestavě až jako třináctý útočník, ale ve druhém utkání už byl členem druhé lajny a v Plzni doplnil Vránu s Růžičkou dokonce jako člen elitní formace.

A v obou zápasech dokázal svými vyrovnávacími góly na 1:1 zavelet k obratu Ocelářů. Ti tak před pokračováním série v Třinci (ve čtvrtek od 18.30 hodin) srovnali stav semifinálové série s Plzní na 2:2 na zápasy.

Kde spatřujete faktor třineckého úspěchu v Plzni?

Myslím, že v dodržování taktiky. Výborně jsme plnili to, co řekl trenér, a co jsme měli hrát. Hlavně to střední a obranné pásmo, kdy se soupeř nedostával do velkých šancí. Po našem vyrovnání jsme hned přidali další dva góly a to zlomilo celý zápas.

Jak jste prožíval ten bleskový obrat Třince?

To bylo úžasné. Plzeň podle mě vůbec nevěděla, co se děje. Ti hráči museli mít v hlavě pěkný guláš. Vím z vlastní zkušenosti, jak špatně se hraje, když inkasujete tak rychle góly. To se pak jen těžko vracíte zase do pohody.

Vaše góly mužstvu hodně pomohly…

Jsem rád, že to vyšlo. Snažím se splatit důvěru trenérů a pomoct týmu co nejvíc.

Díky startu v první lajně jste dostal na ledě větší prostor, než na jaký jste zvyklý ze třetí či čtvrté řady. Pozorujete ten rozdíl?

Pro mě je prvořadé, aby vyhrával tým. Jestli budu v první řadě já nebo někdo jiný, to je jedno. Hlavně ať se vyhrává a jdeme směrem k titulu.

V sérii zatím vyhrávají jen hostující týmy. To není zrovna obvyklé, co říkáte?

Já ale věřím, že ty dva zápasy v Plzni nás nakoply a teď už budeme soupeře válcovat i doma (úsměv).