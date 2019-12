Co rozhodlo proti Pardubicím?

Koncentrace. Proti takovému týmu, který se trošku trápí, je těžké se koncentrovat. My jsme poslední tři zápasy prohráli, takže jsme potřebovali zabrat. Hráli jsme výborně zezadu, Kvaky (Petr Kváča) chytal perfektně a dařilo se nám i vepředu.

Pardubice věřily i za stavu 0:3. Zlomil je tedy až čtvrtý gól?

Tři nula je hratelné, to po zápase se Zlínem víme sami moc dobře (Třinec tehdy stejné vedení ztratil a nakonec prohrál po nájezdech). V hlavě to bylo, chtěli jsme přidat čtvrtý gól, a když padl, bylo hotovo.

Nastoupili jste netradičně v černých dresech. Z pověrčivosti?

Já na tyhle věci nevěřím. I v Olomouci jsme hráli v černých a prohráli. Já věřím v motivaci. Od gólmana po posledního hráče jsme chtěli zlomit sérii proher, tudíž jsme měli motivaci.

Milan Doudera neměl s černým dresem problém? V Olomouci si vstřelil ukázkový vlastní gól…

(usměje se) To se musíte zeptat jeho. Někdy potřebujeme takové zápasy, abychom se poučili. Nemůžeme furt vyhrávat. Tohle jsou zápasy, které vám hodně dají.

O výhru jste se přičinil dvěma góly i vy sám. Mohl jste dát i hattrick?

Jo, nebylo k tomu daleko. Michal Kovařčík mi to dával do šance, ale Kantor střelu zastavil špuntem hokejky. Jinak bych ten hattrick měl.

Právě Pavel Kantor byl v minulé sezoně v Třinci a slavil s vámi titul. Nebylo vám ho líto?

Bylo, je to výborný gólman a chytal skvěle. Když šel v minulé sezoně Šimi z brány (Šimon Hrubec), Kanty ho zastoupil. Je teď v týmu, který se trápí, ale věřím, že to zvládne a Pardubice půjdou nahoru. Je to sport. Někdo v něm vyhrává, někdo prohrává.

Také Rostislav Martynek prožil vydařený večer. Má extralize pořád co ukázat?

Je výborný! Ty nohy mu jezdí pořád. Pozoroval jsem tu chemii mezi ním a Martinem Adamským, dobře se na ně dívalo.

Teď máte volnější týden, protože hrajete až v pátek v Liberci. Přijde pauza vhod?

No jéje. Myslím, že trošku potřebujeme odpočinout, ten program byl teď náročný. Možná ani ne na kondici, protože únavu jsme zase tolik nepociťovali, jako spíš psychicky. Člověk se musel obden koncentrovat na zápas, bylo toho fakt dost. Teď budeme mít trochu volno, můžeme se projít s rodinami venku a trochu vyčistit od hokeje hlavy.