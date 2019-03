Jak jste viděl váš gól?

Měl jsem štěstí. Důležité bylo vyhrané buly od Davida Ciencialy. Dostal jsem puk na jedničku od Ondry Kovařčíka, gólman asi moc neviděl, měl před sebou hodně hráčů, to se stává.

Byly dnes Vítkovice silnější?

Víc bojovaly, byly lépe připravené. Výsledek to sice neukazuje, ale zápas byl těžší. Podržel nás Šimi (gólman Hrubec), to jsme potřebovali. Vítkovice dnes přidaly na důrazu, bylo to tvrdší. Využily svých fyzických parametrů, ale my máme také silné hráče.

Hrajete s krytem na obličej kvůli zranění z tréninku. Jak je to s vašimi zuby?

Chybí mi čtyři, v poslední době jsem jich ztratil hodně (smích). Jde hlavně o kořeny, ale teď už je to dobré. Spravil mi to kamarád zubař. Ten kryt je ale hrozný, strašně mi vadí.

Byl to složitý zákrok?

Byl, tři a půl hodiny na tom pracoval. I pro mě to bylo těžké, furt s tou držkou dokořán (smích).

Jak se vám to vlastně stalo?

Ve čtvrtek na tréninku. Kamarád netrefil branku…

Pořád je kamarád?

Jasné, to se stává. Byl jsem zrovna za bránou, neměl jsem tam co pohledávat. Z poloviny je to moje vina.

Asi jste neváhal, zda si dát pauzu nebo jít přes bolest a potíže s krytem do zápasu.

Vůbec jsem neváhal, je to play off. Musím hrát. Abych pravdu řekl, nepamatuji zápas, kdy jsem se cítil na sto procent zdravý a že by mě nic nebolelo. Hokej je holt tvrdá hra.

Vedete 2:0 na zápasy. Jaké budou odvety v Ostravě?

Budou ještě těžší, přijde více diváků. Víme, jak to tam chodí. Na tom větším kluzišti to bude hra chyb a myslím si, že to bude o jednu branku. Ale těším se na to.