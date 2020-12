Ostravané si tak vylepšili dojem z nedávné drtivé porážky 0:6 na ledě rivala, Slezané jsou i přes porážku nadále suverénně na čele tabulky nejvyšší soutěže.

Utkání v podstatě ovládli oba gólmani. Hostující Kacetl (pochytal 26 střel) na začátku vyřešil šance Deje či Gewieseho, domácí Dolejš (pochytal 41 střel) měl práce víc, čelil několika nebezpečným situacím a jen v první části dvanácti ranám Slezanů, se všemi si ale poradil. Jednou ho sice Stránský překonal, ale pouze za přispění hry vysokou holí, takže trefu sudí neuznali. Když mu pak přihrál při přesilové hře puk do prázdné branky Růžička, Stránský ho do ní neumístil.

Více než zahozené šance ale hosty mohlo po první třetině mrzet zranění důležitého útočníka Tomáše Marcinka, který tímto v utkání dohrál.

Oba týmy začaly ofenzivně i prostřední část, znovu se činili brankáři na každé straně ledu. Blízko měl ke gólu obránce Třince Doudera, jehož ale vychytal Dolejš. Strážce vítkovické svatyně odolával do 26. minuty, kdy se ujala křižná střela Hrehorčáka.

Ještě hůř mohlo být Ostravanům po dalších možnostech Ocelářů, tu největší měl v polovině duelu Martin Růžička, který nepotrestal faul Tršky na unikajícího Kovařčíka, a neproměnil trestné střílení.

I v úvodu závěrečné dvacetiminutovky si Třinec vytvořil šance, ale znovu nedal a brzy toho litoval, když se k vyrovnání dostal Lakatoš. Obě strany pak měly své příležitosti na rozhodující gól v základní hrací době, ale ani jedna se nedočkala.

V prodloužení měli nejprve příležitosti hosté, ale Dolejš proti Růžičkovi opět odolal. Činit se musel i Kacetl při šanci Poláka. Třinečtí poté měli dlouhou přesilovou hru pět na tři, ale ani ta rozhodující branku nepřinesla.

V nájezdech byl na třinecké straně úspěšný pouze Matěj Stránský, zatímco z řad hráčů Ridery se trefili Lakatoš s Hruškou a zařídili tak vítězství Vítkovicím.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Dva důležité a sladké body proti nesmírně těžkému soupeři. V závěru poté, co jsme ustáli oslabení, jsme si to zasloužili. Podržel nás vynikajícím způsobem Dan Dolejš."

Václav Varaďa (Třinec): "Šance máme, ale i velký problém dávat branky. Ve vyložených šancích nám to přeskakuje nebo trefujeme brankáře, který dnes zachytal velmi dobře. Marcinko byl dohrán po odehrání kotouče rukou do hlavy a necítí se moc dobře. Uvidíme, co s ním bude."

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 2:1 SN (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 44. Lakatoš (Štencel, R. Polák), rozhodující sam. nájezd J. Hruška – 26. Hrehorčák (Gernát, O. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Hlavatý, Gebauer. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Bez diváků.

Vítkovice: Dolejš – Štencel, R. Polák, Gewiese, Trška, Koch, L, Kovář, R. Černý – Schleiss, J. Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Marosz, Dej – Mallet, Werbik, Kalus – Fridrich, Mikyska, Ryšavý. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Galvinš, Musil, Jaroměřský, Kundrátek, Adámek – M. Stránský, P. Vrána, M. Růžička – Kurovský, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký, Veselý, O. Šedivý. Trenéři: Varaďa a Zadina.