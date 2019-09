Ukázal, že dorážky z předbrankového prostoru ovládá brilantně. „Jo, je to moje oblíbené místo. Je to má devíza. Ty puky dneska jednoduše padaly přede mne. Pak už šlo jen o to trefit je do brány,“ konstatoval třígólový Marcinko.

Co ten váš hattrick?

Je to skvělé. Vstoupili jsme do sezony výborně a jako tým, za to jsem rád. Čeká nás v úvodu těžká série zápasů a ten první je vždy důležitý. Musím ale uznat, že to nebyl jednoduchý zápas, těch bodů si vážíme!

Narážíte i na pasáž, kdy se Kladno dokázalo na chvíli vrátit do zápasu a korigovalo na 4:2?

Přesně tak, mají zkušené hráče, musíme si na to dát příště pozor, protože ať hrajeme s kýmkoliv, v ten moment je vždy nadšení na straně soupeře. Naštěstí jsme hned zapnuli na vyšší obrátky a ty další góly celou hru uklidnily.

Přišlo vám to tak, že když jste potřebovali, prostě jste přidali?

Dá se to tak říct. Ten úvod byl ale kostrbatý. Měli tam přesilovky, které nás trochu přibrzdily, ale ubránili jsme to. Naopak přesilovky šly dnes na naši stranu. I když jsme tam měli menší zaváhání po té korekci na 4:2, zápas jsme už nepustili. Stále jsme kráčeli za vítězstvím.

Ty vaše dva góly za 14 sekund na 6:2 už Kladno definitivně zlomily?

Úplně. Už předtím byl ten stav 4:0 celkem příjemný, to už bychom měli dohrát. Ale staly se nějaké chyby, aspoň je to poučení do dalších zápasů.

Zdálo se, že ve druhé třetině jste si lépe hlídali přesilovky Kladna a zvlášť křížné přihrávky od Réwaye, je to tak?

Ano, přesně tak. My jsme o tom věděli, ale ne vždy se podaří ubránit ty přihrávky a on má hodně šikovné ruce. Jde to křížem přes hřiště, aby našel volné hráče, ale pak už jsme ty pozice vyplňovali precizněji. A hlavně jsme byli aktivnější.

Není vám osobně líto, že nemohl nastoupit zraněný Jágr? Určitě je to svátek pro každého zahrát si proti němu…

To je pravda, ale pokud se nepletu, byl aspoň na střídačce. I to svědčí o jeho velikosti. I když je zraněný, žije s mančaftem, jde ho podpořit. Dodává mu sílu aspoň takto. Zahrát si proti takovému hráči je vždy skvělé, mám před ním obrovský respekt. I když Kladno není jen o něm, jsou tam i další výborní hráči, což nám dneska v určitých fázích hry ukázali. Budou nepříjemní i bez něj.