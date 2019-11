Třeba finský průšvihář Jere Karalahti, jenž působil v dresu Los Angeles a v Nashvillu, skončil v roce 2007 dokonce ve vyšetřovací vazbě. Jeho jméno se totiž namočilo do rozsáhlého vyšetřování obchodu s kokainem a amfetaminem. O svých zkušenostech s drogami mluvil už v roce 2002 při působení v zámoří pro Sports Illustrated. Vyprávěl tehdy i o svém zatčení za držení marihuany, amfetaminu a heroinu.

Ani člen slavné edmontonské dynastie 80. let Grant Fuhr se během kariéry nevyhnul drogám. Špičkový gólman „jel v kokainu“ sedm let. „Je překvapivé, že dokázal hrát na takové úrovni, zatímco bral drogy,“ divil se pak jeho dlouholetý spoluhráč z týmu Wayne Gretzky. Dnes už je Fuhr členem hokejové Síně slávy, ale když se před lety po absolvování léčby vrátil na led, fanoušci soupeřů ho často provokovali sáčky s cukrem.

K životu Kanaďana Darrena McCartyho patřily také alkohol, drogy a gamblerství. Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu se pod vlivem alkoholu a kokainu vydával do kasin, kde nadělal mnohamilionové dluhy až v roce 2006 vyhlásil osobní bankrot.

Jeden z nejznámějších bitkařů všech dob Bob Probert byl zase bouřlivák nejen na ledě, ale i v soukromí. V roce 1989 byl zatčen za držení kokainu, které schovával před policí v trenýrkách. Opilý se vyboural na motorce a manželka to s ním doma měla náročné. „S žádným hráčem jsme nikdy neřešili tolik problémů,“ láteřil kdysi Jim Devellano viceprezident Detroitu, kde Probert strávil osm sezon.

Stejně slavný Kanaďan menšího vzrůstu Theoren Fleury byl také pěkný ptáček. Hokejista známý svou drzostí a nebojácností měl za sebou divoký život. V dětství ho zneužíval trenér, během kariéry byl jeho denním chlebem alkohol, kokain, rvačky a večírky. Fleury svého času dokonce uvažoval o sebevraždě. „Už jsem měl hlaveň pistole v puse, ale najednou jsem si řekl, co to dělám?“ přibližoval. Rovněž holdoval hazardu. „Mým nosem proletělo, krkem proteklo a majitelům kasin spadlo do kapsy padesát milionů dolarů,“ přiznal ve své otevřené autobiografii.