Frýdek-Místek B měl ve finále změřit síly s Vlky z Českého Těšína. „Máme mladý tým. Věřili jsme si na ně, klidně bychom to mohli vyhrát,“ uvedl manažer klubu Michal Bobok. Ovšem jak by série dopadla, to už se nedozvíme.

Frýdečtí byli po základní části čtvrtí, zatímco Český Těšín až sedmý, takže místo ve druhé lize si zajistil právě Frýdek-Místek. Je však otázkou, zda ho vůbec využije.

„Dozvěděli jsme se to teprve nedávno. Pořád je to čerstvé,“ řekl prezident klubu Jiří Volný. „Nevím, jestli té možnosti využijeme, jako výbor jsme to ještě ani neměli čas řešit,“ dodal.

Museli by sehnat dva miliony

Klidně se tak může stát, že B tým Frýdku-Místku bude i v příští sezoně pokračovat v krajském přeboru. „Je to otázka financí, v dnešní době je vše o sponzorech. Druhá liga by stála asi 2,5 až tři miliony korun, zatímco kraj stojí okolo půl milionu. Museli bychom sehnat okolo dvou milionů korun a to v dnešní době nevím, jestli je reálné,“ naráží na koronavirové dění Bobok, jenž také upozorňuje na daleko vyšší náročnost druhé ligy.

Frýdečtí však patřili k příjemným překvapením sezony. Disponovali mladým a hodně bruslivým kádrem, který ostatním týmům naháněl respekt. „Měli jsme průměrný věk okolo 23 let, taky tady bylo hodně juniorů,“ říká Bobok.

Celý tým se navíc oproti minulému ročníku hodně posunul. „Kádr je dlouho pohromadě. Kluci získali zkušenosti a zjistili, jak na koho mají hrát,“ doplnil manažer.

V současné době to tedy vypadá, že B tým Frýdku-Místku bude i nadále působit v krajském přeboru. V budoucnu by se ale klidně mohl posunout výš. „Není to vyloučeno. Třeba se nám vrátí nějací hráči a kluci to budou chtít hrát. Pokud se najdou peníze, tak proč ne,“ dodal Bobok.