Do premiérového zápasu letošního roku nastoupil v dresu frýdecko-místeckých volejbalistů slovenský univerzál Šimon Kozák. Ani jemu se ale v úvodní sadě moc nedařilo, a tak Liberec první set vyhrál 25:15. „Z naší strany to byl mizerný výkon,“ zlobil se domácí kouč Přemysl Kubala.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Géla

Beskydy po změně stran svou hru zlepšily a po výhře 25:20 srovnaly stav. Další dva sety byly vyrovnané, Dukla ale vždy dokázala lépe zvládnout koncovku, což jí přineslo tři body za výhru 3:1. „Až na první set jsme sehráli vyrovnaný zápas. Rozhodovaly maličkosti, pár balonů jsme nedohráli nebo nebyli schopni soupeře ubránit. Byl to ale dobrý zápas, bohužel jsme bez bodů,“ komentoval zápas domácí kapitán Tomáš Široký. „Pro nás jsou to zlaté tři body. Hráče jsme upozorňovali, že to s domácími nebudeme mít vůbec jednoduché, a to se potvrdilo,“ řekl k utkání liberecký trenér Michal Nekola.