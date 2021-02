Rysi odjeli na led Zubrů s vědomím, že v utkání nebudou favority. Chtěli se ale porvat o dobrý výsledek a zabojovat o body. Jenže hokej se hraje na góly a hosté se neprosadili ani jednou.

„Pokud se hrálo pět na pět, tak jsme byli lepším týmem, než domácí,” uvedl po zápase pro klubový web trenér Frýdku-Místku Mojmír Trličík. Jenže Přerov dvakrát udeřil v početní převaze a jeden gól přidal ve hře čtyři na čtyři.

Hosté věděli, jak moc bude důležitý vstup do zápasu, přesto, jako letos už několikrát, inkasovali velmi brzy - Přerov poslal už na začátku druhé minuty do vedení Forman – 1:0. „V nerovnovážných stavech byl soupeř daleko lepší. Ono tomu vlastně odpovídají i statistiky za celou sezonu,” prohlásil Trličík.

Ve druhé třetině měli hosté řadu šancí, na gólmana Petráska však nevyzráli ani jednou. Zubři tlak přečkali, v závěrečné periodě sami dvakrát udeřili a bylo vymalováno. „Utkání se dnes lámalo ve druhé třetině, kdy jsme Přerov pustili snad jen k pěti střelám a my naopak měli dost šancí na to, abychom zápas v té fázi střetnutí otočili. To by domácí celek určitě výrazně znervóznilo. Druhý gól pak domácí tým jednoznačně uklidnil,” uzavřel Trličík.

HC Zubr Přerov - HC Frýdek-Místek 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Forman (Matěj Svoboda, Dostálek), 49. Svoboda (Číp, Zbořil), 57. Pšurný (Matěj Svoboda, Forman). Rozhodčí: Koziol, Ondráček – Komínek, Kráľ. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Suchánek - Haman, Hrachovský, J. Adámek, Husák, Zahradníček, Repe - R. Veselý, Mikulík, Šedivý - Martynek, D. Kindl, Klimša - Macháček, Peterek, Tomi - Flok, Przybyla, Ramik. Trenér: Trličík.