Na soupeře z předkola si musí počkat. Pokud se ale naplní papírové prognózy, čekala by je peprná regionální bitva s vítkovickým rivalem. Fanoušci by se tedy měli rozhodně na co těšit.

Do té doby musí Oceláři zapomenout na páteční duel. „Budu stručný. Dnes jsme neodehráli dobrý zápas. Ráz utkání určila už první minuta, protože zatímco my svou šanci nevyužili, soupeř z protiútoku ano. Boleslav hrála velmi dobře, do ničeho nás nepustila, skvěle bruslila. Když už jsme dostali příležitost skórovat, podržel je výborný brankář. Za nás trenéry bych chtěl hráčům poděkovat za skvěle odehranou základní část, skončili jsme druzí. Nyní je čas si odpočinout a připravit se na play off,“ poznamenal jeden z třineckých trenérů Marek Zadina.

„Musím souhlasit s kolegou, ráz utkání určila první minuta. Kdyby svou šanci proměnil Třinec a ne my, mohlo to být úplně jiné utkání. I po té první brance to ale bylo zbytek třetiny vyrovnané. S druhou brankou přišlo uklidnění. V důležitých momentech nás jako již tolikrát podržel brankář, koncovku jsme si už ohlídali," hodnotil utkání o dost spokojenější Pavel Patera, kouč Boleslavi.

Porážky na ledě Bruslařů je dvakrát škoda, neboť vedoucí Liberec v souběžně hraném utkání na ledě pražské Sparty kromě úvodní třetiny celou dobu prohrával. Oceláři tak měli šanci uzmout Bílým Tygrům na poslední chvíli první místo, avšak nedali ani gól a zůstalo jen u přání.

„Dneska nám to zkrátka nesedlo. Musíme si z toho vzít ponaučení. Pokud jednoduše nebudeme dělat to, co nám celou sezonu vycházelo a co ji vlastně udělalo úspěšnou, tak nám to nebude fungovat ani v play off,“ správně upozornil zkušený útočník Třince Jiří Polanský.

BK Mladá Boleslav – Oceláři Třinec 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Vondrka (Skalický, Klepiš), 27. Klepiš (Němeček, Vondrka), 31. Vondrka (Žejdl), 51. Pláněk (P. Musil, Šťastný). Rozhodčí: Hribik, Kika – Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 2 788.

Třinec: Hrubec (31. Kantor) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Husák, Matyáš, M. Adámek – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenér: Varaďa.