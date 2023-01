Jedním z hrdinů utkání byl domácí gólman Švančara, který pochytal všech třicet střel soupeře a udržel čisté konto. „Celé mužstvo pracovalo jako jeden muž, myslím si, že jsme si tu výhru zasloužili,“ řekl po utkání kouč frýdecko-místeckých brankářů Jan Dršata.

Skóre utkání otevřel už v páté minutě Hotěk. Stav 1:0 platil do 27. minuty, kdy přidal další branku domácí Teper. Poruba byla stále ve hře, nepovedlo se jí ale skórovat. V závěrečných šesti minutách se pak dvakrát prosadil Svačina, z toho jednou i do prázdné brány, a bylo vymalováno.

„Myslím si, že to bylo parádní utkání na obě strany. Poruba ukázala, že má obrovskou kvalitu, ale kluci k tomu přistoupili perfektně a od začátku utkání jsme byli ve hře,“ dodal Dršata.

Frýdek-Místek získal velmi důležité body. Navíc proti týmu, který myslí na postup do extraligy. O to více mohou svěřence kouče Martina Janečka mrzet ztracené body proti papírově slabším soupeřům. „My to tak máme celou sezonu, že proti týmům, které jsou lépe postavené v tabulce, se nám daří a umíme se na to vyhecovat. Výhru jsme si zasloužili,“ uzavřel Dršata.